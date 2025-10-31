ProSieben mit Seitenhieb gegen Stefan Raab: Wer stiehlt mir die Show? parodiert Comeback des TV-Titanen

Dass ProSieben und RTL in einer Konkurrenz miteinander sind, ist kein Geheimnis. In Wer stiehlt mir die Show? gab es jetzt eine kleine Spitze gegen Stefan Raab.

Bei Wer stiehlt mir die Show? werden regelmäßig Promis eingeladen, um Joko Winterscheidt die Sendung abzuluchsen, wenn er sie nicht verteidigen kann. Hin und wieder werden in der Show gerne mal bestehende Formate parodiert – diesmal trifft es Stefan Raab.



Olli Dittrich moderierte letzte Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show?

In der aktuellen zehnten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? treten Olli Schulz, Karoline Herfurth und Olli Dittrich an. Letzterer moderierte am Sonntag die Show, nachdem er in der vorigen Woche Joko im Finale besiegt hatte.



Traditionell müssen sich verlorene Kandidat:innen einer kleinen Herausforderung stellen, wenn sie in der Show ausscheiden. In dieser Staffel ist das Motto Zeitreise. Nach der Niederlage bei Wer stiehlt mir die Show? wird die Zeit vorgespult und nachgestellt, wie der ausgeschiedene Promi nach unzähligen Jahren lebt. In der gestrigen Show hat es als erstes Olli Schulz erwischt.



"Quark Final Fight": In Raab-Parodie muss Olli Schulz gegen Regina Halmich kämpfen

Als Olli Schulz die Show verließ, wurde zehn Jahre in die Zukunft geschaut. Dort soll er nämlich einen Boxkampf antreten gegen keine Geringere als Regina Halmich: "Wenn der Olli ein Pa(ar) aufs Maul haben will, kann er haben!", so die Boxerin. Im sogenannten "Quark Final Fight" geht Olli Schulz aber nach einem Schlag schon K.O. Er steht danach wieder auf, um anzukündigen, dass er "wieder Shows" mache.



Dabei erlaubte sich Florida Entertainment einen klaren Seitenhieb gegen Stefan Raab und seinen "Clark Final Fight" gegen Regina Halmich. Auch Raabs Niederlage gegen Halmich wurde klar aufs Korn genommen, auch wenn der Entertainer länger durchgehalten hat als Olli Schulz in der Parodie.



So könnt ihr Wer stiehlt mir die Show? schauen

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben. Ihr wollt die Raab-Parodie sehen? Dann schaut auf Joyn vorbei, wo ihr euch die Folge im Nachhinein anschauen könnt. Mit Joyn Plus+ könnt ihr sogar die neueste Folge eine Woche im Voraus schauen.

