ProSieben schmeißt Serie nach 20 Jahren aus dem Programm

Eine Erschütterung der deutschen TV-Landschaft ist zu spüren. Nach zwei Dekaden trennt sich ProSieben von Grey's Anatomy. Aber keine Panik: Der Ersatzsender steht schon fest.

Es gibt Serien, bei denen man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, dass sie jemals bei einem anderen Sender laufen würden. Im Fall von Grey's Anatomy müssen Fans jetzt aber ganz stark sein, denn die Krankenhausserie wird in wenigen Wochen ihren Heimathafen im linearen Fernsehen ändern. ProSieben ist Geschichte.

Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Kurz vor dem Start von Staffel 22: Sixx übernimmt Grey's Anatomy-Ausstrahlung von ProSieben

Am 16. März 2006 flimmerte die synchronisierte Fassung von Grey's Anatomy erstmals im Programm von ProSieben über die hiesigen Bildschirme. Wie DWDL berichtet, ist diese Ära nun vorbei. Nach fast genau 20 Jahren trennt sich der Sender vom TV-Titan, der sich aktuell in seiner 22. Staffel befindet und auf über 460 Episoden kommt.

Grey's Anatomy bleibt jedoch in der ProSiebenSat.1-Gruppe. Fortan findet die Free-TV-Premiere bei einem Schwestersender statt: Ab dem 13. Mai 2026 könnt ihr die neuen Folgen bei Sixx schauen. Bereits eine Woche vorher stehen diese bei Joyn im Abo als Stream zur Verfügung – zeitlich mit der Veröffentlichung bei Disney+.

Schwache Quoten im TV-Programm von ProSieben: Deswegen wechselt Grey's Anatomy zu Sixx

Als Grund für die Verschiebung von ProSieben zu Sixx nennt DWDL die schwächelnden Quoten. Einst war Grey's Anatomy ein unumstößlicher Primetime-Gigant. Zuletzt hatte die Serie aber Mühe, die Marke von 100.000 Zuschauenden zu erreichen. Der Marktanteil der relevanten Zielgruppe überschritt gerade noch so ein Prozent.

In der Primetime war Grey's Anatomy schon länger nicht mehr auf ProSieben zu sehen. Jetzt hat auch im Abendprogramm das letzte Stündchen geschlagen. Ob die von Shonda Rhimes geschaffene Krankenhausserie bei Sixx besser funktioniert, werden wir ab Mai herausfinden. Die Konkurrenz durch Disney+ bleibt weiterhin bestehen.