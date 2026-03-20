ProSieben zieht nach schweren Vorwürfen von Collien Fernandes gegen Christian Ulmen erste Konsequenzen und nimmt Serie aus dem Programm

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben. ProSiebenSat.1 reagiert nun und nimmt dessen Hit-Serie aus dem Programm.

In den vergangenen Jahren war Christian Ulmen ein großer Name im Programm von Joyn, dem Streaming-Dienst aus dem Hause ProSiebenSat.1. Mit der Comedy-Serie jerks. hatte er einen Erfolg gelandet, der es auf fünf Staffeln mit 52 Folgen gebracht hat. Ulmen war als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller involviert.

Nun hat ProSiebenSat.1 die Serie aus dem Programm genommen. Damit reagiert die Gruppe auf eine kürzlich beim Spiegel veröffentlichte Recherche, in der Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann erhebt. Von 2011 bis 2026 war sie mit Ulmen verheiratet. Jetzt wirft sie ihm psychischen und physischen Missbrauch vor.

Nach schweren Vorwürfen: ProSiebenSat.1 entfernt jerks. mit aus dem Streaming-Angebot von Joyn

Laut Fernandes hat Ulmen über zehn Jahre lang mit ihrem Namen Kontakt mit Hunderten von Männern aufgenommen und Affären in Aussicht gestellt – mit gefakten Nacktbildern und Sexvideos. Von gefälschten Profilen bei LinkedIn bis zu Telefonsex mit KI-Stimme ist die Rede in dem schockierenden Bericht des Spiegels.

Fernandes spricht von Identitätsdiebstahl und Machtmissbrauch, den sie auch über die Grenzen des Digitalen hinaus zu spüren bekommen haben soll. Inzwischen hat sie eine Strafanzeige gegen Ulmen erstattet. Ulmens Anwälte haben angekündigt, rechtliche Schritte gegen den Spiegel einzuleiten, und sprechen von "unwahren Tatsachen".

Dass ProSiebenSat.1 alle Staffeln der jerks.-Serie aus dem Programm nimmt, ist eine der ersten konkreten Konsequenzen, die auf die Spiegel-Recherchen folgt. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um das einzige Ulmen-Projekt bei Joyn. Wie das Branchenblatt DWDL schreibt, befindet sich eine weitere unbetitelte Serie in Arbeit.

Die Dreharbeiten zu der Serie sollen bereits letztes Jahr gestartet sein. Ulmen ist nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen, sondern fungierte erneut als Regisseur. Die Geschichte dreht sich um ein Au-Pair in den Fängen einer toxischen Familie. Ein Sprecher von ProSiebenSat.1 wird wie folgt zitiert:

Die Serie ist noch in Produktion. Die Ausstrahlung der Serie ist für dieses Jahr nicht eingeplant. Unabhängig davon gilt eine wichtige Säule des Rechtsstaatsprinzips: die Unschuldsvermutung.

Neben ProSiebenSat.1 hat auch die Shop Apotheke auf die Vorwürfe reagiert, für die Ulmen mit Fernandes im Zuge von Werbespots tätig war. Diese Werbespots werden vorerst nicht mehr gezeigt. In einem Statement gegenüber RTL heißt es:

Aus gegebenem Anlass werden wir die Werbung mit den betroffenen Personen vorerst aussetzen.

Die Shop Apotheke ist nicht das einzige Unternehmen, für das Ulmen in den letzten Jahren Werbung gedreht hat. Mehrmals stand er für Magenta TV, dem Streaming-Angebot der Telekom, vor der Kamera. Zudem hatte er zuletzt einen Cameo-Auftritt in der Serie Call My Agent Berlin bei Disney+, bei dem er sich selbst spielte.