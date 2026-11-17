Während ZDF und ARD gerate ordentlich sparen müssen und einige ihrer Spartensender zusammenlegen oder gar abschaffen, rudert ProSiebenSat.1 in die entgegengesetzte Richtung: Ein brandneuer Sender kommt ins Programm und jetzt wissen wir auch, ab wann wir einschalten können.

Schon im Sommer dieses Jahres verkündete ProSiebenSat.1 seine Sendergruppe um einen weitere Kanal auszubauen. Der Name stand damals bereits fest: Sat.2. Mehr Infos gab es bislang allerdings nicht, doch jetzt hat sich das endlich geändert. Wir verraten euch, ab wann ihr SAT.2 einschalten könnt und was bereits zum Programm des neuen TV-Senders bekannt ist.

SAT.2 bekommt ein ganz besonderes Sender-Logo, das einen Hinweis auf den Starttermin gibt

Wie jetzt bekanntgegeben wurde startet der neue lineare Sender SAT.2 im nächsten Jahr am Sonntag, den 14. Februar. Dass der Kanal ausgerechnet am Valentinstag an den Start geht, verrät auch ein gewisser Weise das neu vorgestellte Logo. Im Kern orientiert sich das Logo am SAT.1-Logo, denn auch hier ist die klassische SAT.1-Kugel zu finden. Allerdings ist das S von SAT.2 durch eine gespiegelte 2 ersetzt worden. Wenn man die mittleren Buchstaben nun entfernt und das Logo staucht, entsteht aus den beiden Zweien ein Herz.

Hier könnt ihr euch das Logo anschauen:

SAT.2 kann also ab dem 14. Februar 2027 kostenlos über alle klassischen Verbreitungswege und auf allen Plattformen geschaut werden. Außerdem bekommt er eine eigene Senderwelt auf Joyn.

Das wissen wir über das Programm von SAT.2

Inhaltlich wird der Fokus vor allem auf deutscher Fiktion liegen. Ellen Koch, Verantwortliche für die Content-Strategie, verspricht: "Wir bieten unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Programm mit vertrauten Stars, Programm zum Miträtseln und Programm zum Genießen."

Bei SAT.2 können Zuschauerinnen und Zuschauer besonders in Nostalgie schwelgen, denn hier gibt es Sendungen wie Der letzte Bulle, Anna und die Liebe, Kommissar Rex, Danni Lowinski und Verliebt in Berlin zu sehen. Beim genauen Programm halten sich die Verantwortlichen allerdings noch zurück. Sonntagabend soll aber unter dem Motto Quiz stehen, laut Aussage "gerne mit Jörg Pilawa". Montags wird in der Primetime die Kabel Eins-Sendung Mein Lokal, dein Lokal ins Programm geholt, mittwochs Kommissar Rex, donnerstags Danni Lowinski und Freitagabend darf Julia Leischik in Bitte melde dich verschollene Familienmitglieder wieder zusammenführen.

Wie das TV-Programm am Ende wirklich aussehen wird, bleibt abzuwarten.