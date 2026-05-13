"PS2-Grafik": Marvel-Fans machen sich über dieses unglückliche Detail im Punisher-Special lustig

Kurz vor seinem großen Auftritt in Spider-Man: Brand New Day bekommt Marvels Punisher noch ein Disney+-Special. Allerdings mit massivem CGI-Ausrutscher, wie die Fans meinen.

Es dauert nicht mehr lange, bis der Marvel-Antiheld The Punisher sich auch auf der großen Leinwand austoben darf. Vor dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day könnt ihr euch aber noch ein 45-minütiges Special-Filmchen auf Disney+ gönnen, das richtig hart ist und bisher auch ziemlich gut ankommt – mit Ausnahme einer CGI-Szene, die viele Fans als peinlich empfinden.

In dieser Szene sieht der Punisher aus wie in einem älteren Videospiel und die Fans lachen darüber

Der von Jon Bernthal verkörperte Punisher ist normalerweise eher humorbefreit und dürfte sich so gar nicht darüber freuen, wenn sich irgendwer über ihn lustig macht. Aber da machen ihm manche Zuschauer:innen seines Specials einen Strich durch die Rechnung.

Es gibt tatsächlich eine Szene in The Punisher: One Last Kill, die auf viele unfreiwillig komisch wirkt. Der fiese Rächer fliegt rückwärts von einem Dach und landet krachend auf einem weißen Kasten, der in sich zusammenbricht. Diese Szene hier ist gemeint:

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Wer genau hinsieht, kann ohne Zweifel erkennen, dass wir es hier nicht mit dem Punisher-Schauspieler Jon Bernthal oder einem Stunt-Double zu tun haben, sondern mit einem CGI-Ersatz. Die Szene könnte so auch mehr oder oder weniger direkt aus einem etwas in die Jahre gekommenen Videospiel stammen, wie einige Fans meinen.

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Wir würden zwar eher auf einen Titel der PS3- oder PS4-Ära wie die ersten The Last of Us-Spiele tippen (der Bart sowie der gesamte restliche Look erinnern sowieso an Joel), aber viele Fans gehen noch weiter und sprechen von Grafik auf PS2-Stand:

Ich hab es auf meiner Watchlist, aber jetzt ist mir eher danach, es zu skippen. PS2-Grafik.

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In dieses Horn stoßen auch diverse andere Kommentare, die kaum glauben können, dass es diese Szene wirklich durch die Qualitätskontrolle geschafft hat. Viele Menschen merken an, dass man hier zweifelsfrei erkennen konnte, dass es sich um keine echten Personen, sondern um CGI gehandelt hat.

Unser Film-Check zum Punisher-Special:

Bei einigen Communitymitgliedern gibt es zumindest Erleichterung darüber, dass sie nicht die einzigen waren, die sich über den künstlichen Look der Szene gewundert haben. Der X-User cerealboxboys schreibt:

Ja das kommt mir auch ziemlich wild vor. Insbesondere, wenn alles andere in so einem kleineren Rahmen ist und nach praktischen Effekten aussieht. Wenn das der 'große' FX-/Stunt-Shot war ... kann es einfach nicht so schlecht aussehen.

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Unterschiedlichste Kommentare amüsieren sich auch über die wild hin- und herwackelnden Beine und vergleichen die Szene mit aus der Kontrolle geratener Ragdoll-Physik in GTA 5 und Co.. Manche verteidigen das Ganze auch, während sich wieder andere wundern, dass diese Szene so negativ auffällt, wo das Punisher: One Last Kill-Special insgesamt durchaus gefeiert wird.