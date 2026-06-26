Psychologe empfiehlt: Warum ihr jetzt die Zeichentrickfilme eurer Kindheit schauen solltet

Alte Zeichentrickfilme als wirksames Mittel gegen Schwermut und mentalen Stress? Ja, denn genau das soll laut psychologischer Forschung das menschliche Wohlbefinden steigern.

Es gibt leider viele Gründe, die uns in einen Zustand der Frustration, Erschöpfung und Desillusionierung versetzen können: Alltagsstress, persönliche Verluste oder schlicht der Blick auf die weltweite gesellschaftspolitische Lage sind nur ein paar Beispiele für derartige negative Auslöser.

Doch gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, sich kleine Momente des Glücks zu schaffen, um die eigenen Emotionen wieder in hoffnungsvollere Gefilde zu lenken. Cinephile wussten es zwar schon immer, die Psychologie hat es nun aber bestätigt: Filme können dabei helfen!

Nostalgie gegen psychologischen Schmerz: Die Zeichentrickfilme eurer Kindheit machen euch glücklich

Prinzipiell seien es eigentlich eher die nostalgischen Erinnerungen an Augenblicke der Geborgenheit und Sicherheit, die als emotionaler Anker dienen, wie der Psychotherapeut Stefan Woinoff in einem Artikel von Focus erklärt:

Nostalgie ist keineswegs eine Flucht vor dem Leben. Sie kann vielmehr eine wichtige psychologische Ressource sein – besonders in Zeiten von Verlust, Unsicherheit und Erschöpfung. [...] Nostalgie [ist] eine grundlegende menschliche Emotion, die Wohlbefinden, Sinnempfinden, soziale Verbundenheit und psychische Widerstandskraft stärken kann.

Unter anderem können auch alte Zeichentrickfilme aus der Kindheit in ebenjene Zeit zurückversetzen und dadurch wie ein "emotionales Gegengewicht zum Stress des Alltags" sowie als "kognitives Schmerzmittel" wirken. Warum speziell das Schauen dieser Streifen so gut als Optimismus-Booster funktioniert, erläutert Woinoff nachvollziehbar:

Die vertrauten Geschichten sind vorhersehbar. Man kennt die Figuren, die Musik und den Verlauf der Handlung. In einer Welt voller Unsicherheiten entsteht dadurch ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit.

Einen nahezu identischen positiven Effekt sprachen Psychologen übrigens ebenso dem wiederholten Anschauen von Lieblingsserien zu.

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Besonders Disney-Klassiker haben jede Menge Nostalgie-Potenzial

Die von Woinoff genannten Zeichentrickfilme sind in diesem Fall natürlich nur ein exemplarisches Beispiel. Den aufbauenden Nostalgie-Faktor können ebenfalls Live-Action-Filme anderer Genres besitzen. Vermutlich werden aber ziemlich viele von euch dieses besondere Wohlgefühl aus der Kindheit mit den Zeichentrick-Klassikern von Disney assoziieren. Auch für mich persönlich zählen Aladdin und Der König der Löwen – meine ersten beiden Kinofilme überhaupt – zweifellos zu der Liste von Werken, die die oben beschriebenen Emotionen in mir hervorrufen.

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Selbstverständlich können auch andere Dinge neben Filmen nostalgische Gefühle auslösen, wie es in dem Focus-Artikel weiter heißt. Dazu gehören beispielsweise Musikstücke, Comics, Kinderbücher, Computerspiele, Spielzeuge oder einfach nur Gegenstände aus früheren Zeiten.