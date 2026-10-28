Laut Psychologie haben Menschen, die viele Serien schauen, eine höhere Anfälligkeit für das "Hauptdarsteller-Syndrom"

Manche Menschen sehen sich als Hauptfigur im eigenen Leben. Das Hauptdarsteller-Syndrom ist ein psychologischer Social-Media-Trend – und ausgerechnet Serien können es noch verstärken.

Viele von uns hatten wohl schon das ein oder andere Mal mit Menschen zu tun, die es etwas zu sehr genießen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und deren Interesse sich hauptsächlich um sich selbst dreht. Seit Beginn der 2020er-Jahre gibt es für ein derartiges Verhalten sogar einen Begriff, der sich vor allem dank des Internets etabliert hat: das Hauptdarsteller-Syndrom (im Englischen: Main Character Syndrome).

Dabei handelt es sich aber um keine offizielle medizinische oder psychologische Diagnose, sondern eher um einen zunehmend zu beobachtenden und vordergründig durch Social Media verbreiteten Trend. Interessant: Nicht nur rücken Serien häufig Figuren mit ebenjenem Hauptdarsteller-Syndrom in den Fokus ihrer Handlung, sondern auch das Serienschauen an sich kann ein begünstigender Faktor bei betroffenen Personen im realen Leben sein.

Hauptdarsteller-Syndrom erklärt: Das sind laut Psychologie typische Anzeichen

Einfach ausgedrückt, beschreibt das Hauptdarsteller-Syndrom eine Denkweise, bei der sich jemand wie die Hauptfigur im eigenen Film bzw. in der eigenen Serie fühlt und dementsprechend inszeniert. Die eigene Person, ihre Erlebnisse und Gefühle stehen dabei besonders im Mittelpunkt, während andere Menschen eher wie Nebencharaktere behandelt werden.



Laut den sich mit gesundheitlichen Themen befassenden US-Webseiten Cleveland Clinic und Charlie Health lassen sich Menschen mit ausgeprägtem Hauptdarsteller-Syndrom unter anderem an folgenden Verhaltensmerkmalen erkennen:

Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit : Man möchte im Mittelpunkt stehen und Anerkennung bekommen.



: Man möchte im Mittelpunkt stehen und Anerkennung bekommen. Selbstbezogenheit : Die eigenen Bedürfnisse und Probleme erscheinen wichtiger als die anderer.



: Die eigenen Bedürfnisse und Probleme erscheinen wichtiger als die anderer. Dramatisierung : Alltagssituationen oder persönliche Schwierigkeiten werden übertrieben dargestellt oder romantisiert.



: Alltagssituationen oder persönliche Schwierigkeiten werden übertrieben dargestellt oder romantisiert. Wenig Empathie : Es fällt schwer, sich in andere hineinzuversetzen oder ihnen aufmerksam zuzuhören.



: Es fällt schwer, sich in andere hineinzuversetzen oder ihnen aufmerksam zuzuhören. Selbstdarstellung in sozialen Medien : Man präsentiert sein Leben möglichst perfekt und sucht Bestätigung durch Likes und Kommentare.



: Man präsentiert sein Leben möglichst perfekt und sucht Bestätigung durch Likes und Kommentare. Erwartung von Sonderbehandlung: Man glaubt, besondere Aufmerksamkeit oder Rücksicht zu verdienen.

Serien können das Hauptdarsteller-Syndrom begünstigen

Zu möglichen Einflussfaktoren, die das Hauptdarsteller-Syndrom bei Menschen bestärken können, zählen laut Psychologie unter anderem die eigene Unsicherheit und geringes Selbstwertgefühl sowie persönlicher Stress und emotional belastende Erfahrungen. Natürlich spielt ebenso Social Media eine entscheidende Rolle dabei, da der ständige Aufwärtsvergleich mit anderen den Wunsch nach Anerkennung noch steigern kann.

Tatsächlich kann aber auch das häufige Anschauen von Serien und Filmen dazu beitragen, die bereits vorhandenen narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale zu verstärken. Popkulturelle Inhalte können nämlich die Vorstellung fördern, das eigene Leben müsse – genau wie beim Gesehenen – wie eine spannende Geschichte verlaufen. Das Hauptdarsteller-Syndrom, das man beispielsweise bei Carrie Bradshaw in Sex and the City beobachten kann, wird demzufolge im realen Leben adaptiert. Allerdings ist Binge-Watching selbstverständlich keine alleinige Ursache für derartiges Verhalten.

Wichtig ist vor allem: Sich selbst in den Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen, muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Problematisch wird es aber dann, wenn die Bedürfnisse anderer dauerhaft ignoriert werden und persönliche Beziehungen darunter leiden.

