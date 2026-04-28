Psychothriller mit Mega-Star erobert Netflix-Charts: Er wurde vor fast 20 Jahren von der Kritik vernichtet

In den Netflix-Charts hat sich ein Psychothriller mit Sandra Bullock festgesetzt, den viele wahrscheinlich vergessen haben. Darin wird sie von düsteren Zukunftsvisionen geplagt.

Die Netflix-Charts haben mal wieder einen Film an Land gespült, der bei vielen in den letzten Jahren wahrscheinlich wieder vom Radar abgekommen ist. Denn der Psychothriller Die Vorahnung ist bereits 19 Jahre alt und kann sich nicht gerade mit überschwänglichen Kritiken rühmen – im Gegenteil. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf eine unterirdische Wertung von nur 8 Prozent (!) positiver Kritiken.

Das hält das Netflix-Publikum offenbar jedoch nicht davon ab, fleißig einzuschalten. Denn in den deutschen Film-Charts steht Die Vorahnung aktuell auf Platz 2.

Die Vorahnung auf Platz 2 bei Netflix: Darum geht es in dem Thriller mit Sandra Bullock

Als ein Polizist an Linda Hansons (Sandra Bullock) Tür klopft, bricht für sie eine Welt zusammen. Denn ihr Ehemann Jim (Julian McMahon) ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Am nächsten Tag erwartet sie jedoch ein noch größerer Schock: Jim sitzt quicklebendig am Küchentisch.

Zunächst glaubt Linda, nur geträumt zu haben, doch am morgen darauf ist Jims Tod tatsächlich Realität. Nach und nach erkennt sie, dass sie von Zukunftsvisionen an Ereignisse geplagt wird, die noch nicht geschehen sind. Doch wie kann sie Jims Tod verhindern?

Der Psychothriller wurde von Mennan Yapo (Lautlos) nach einem Drehbuch von Bill Kelly (Der Gesang der Flusskrebse) inszeniert. Die Vorahnung ist in Deutschland am 11. Oktober 2007 in den Kinos gestartet und konnte gegen ein Budget von rund 20 Millionen US-Dollar über 80 Millionen wieder einspielen.

Presse und Publikum reagierten jedoch verhalten auf den Film. Neben der vernichtenden Kritikenwertung kommt Die Vorahnung bei Rotten Tomatoes auch auf einen durchwachsenen Audience-Score von nur 50 Prozent. Die Moviepilot-Community bewertet den Film ebenfalls nur mit 5,7 von 10 Punkten.

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Seit wenigen Tagen ist der Film nun wieder einmal bei Netflix im Streaming-Programm verfügbar, wo er direkt auf Platz 2 der Charts klettern konnte. Dort steht der Film aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 28. April 2026):

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