"Ein genialer Psychothriller": Morgen startet die neue Netflix-Miniserie der Liebes Kind-Macherin

Isabel Kleefeld präsentiert morgen ihren neuen Thriller-Streich nach Liebes Kind auf Netflix. Eine Autorin will darin den Mord an ihrer Schwester rächen und heckt einen Plan aus.

Nach dem Erfolg mit der Serie Liebes Kind vor drei Jahren, hat Serienschöpferin Isabel Kleefeld ab dem morgigen Dienstag, den 13. Oktober, einen neuen Psychothriller im Angebot. Online gehen dann sechs Folgen von Die Falle bei Netflix.

Die Falle auf Netflix: Ein Psychothriller, bei dem man nie sicher sein kann, was echt ist

Aber wer lockt wen in welche Falle? Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) hat ihre Villa seit zehn Jahren nicht mehr verlassen. Damals fand sie die Leiche ihrer Schwester und bekam auch ihren Mörder zu Gesicht, der jedoch nie gefasst werden konnte. Als sie eines Tages den Investigativjournalisten Robert Lenzen (Hans Löw) im Fernsehen entdeckt, ist Lisa überzeugt davon, den Täter wiederentdeckt zu haben, und lockt ihn für einen elaborierten Racheplan für ein seltenes Interview zu sich nach Hause.

Das große Problem ist aber nicht unbedingt, wie gefährlich Lisas Plan ist, sondern dass sie eine unzuverlässige Erzählerin ist. So nannte mein Kollege Max Wieseler Die Falle in seinem Serien-Check einen "genialen Psychothriller" und schrieb unter anderem:

Während die Geschichte um Lisas Fallenstellung in den ersten Folgen recht geradlinig und simpel verläuft, ist es vor allem die verspielte Inszenierung durch Regisseurin (und Autorin) Isabel Kleefeld, mit der die Netflix-Serie in ihren Bann zieht. Von Fantasiereisen über Erinnerungsfetzen bis hin zur Kollision unterschiedlicher Erzählebenen: Die Falle lädt zum einnehmenden Miträtseln ein, was hier überhaupt real ist und was nicht.

Eine andere deutsche Serie, die gerade erst wieder in aller Munde war, ist das zu Ende gegangene Babylon Berlin, das wir für euch im Streamgestöber-Podcast besprochen haben:

Podcast: Wir müssen über das Serienfinale von Babylon Berlin reden

Mit der 5. Staffel Babylon Berlin endet eine der größten deutschen Serien unserer Zeit. 1933 wirft sie uns ins Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung. Doch gelingt es, hier einen zufriedenstellenden Abschluss für die Hitserie zu finden?

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Wir erklären im Podcast das Ende von Babylon Berlin, prüfen historische Fakten (wie Hitlers Krankenakte) auf ihren Wahrheitsgehalt und verfolgen die Figuren bis ins Finale, dass eine erschütternde Parallele zur Gegenwart schlägt.