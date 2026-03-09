Pulp Fiction-Star kritisiert Quentin Tarantino wegen eines Wortes, das hunderte Male in seinen Filmen vorkommt: "Ich hasse es"

Quentin Tarantino ist ein streitbarer Regisseur. Selbst einer der Pulp Fiction-Stars übt jetzt Kritik: Rosanna Arquette stößt sich an einer Beleidigung, die in vielen seiner Filme vorkommt.

Pulp Fiction-Star Rosanna Arquette ist Tarantinos Szenen mit N-Wort leid: "Ertrage es nicht"

Quentin Tarantino gilt zwar vielen als größter Regisseur aller Zeiten, ist aber auch schwer umstritten. Erst kürzlich teilte er mit einem öffentlichen Rundumschlag völlig unprovoziert gegen mehrere Hollywood-Stars aus. Eine seiner Darstellerinnen aus Pulp Fiction aber nimmt ihn jetzt selbst ins Visier. Und zwar wegen einer Sache, mit der er seit Jahren Kontroversen entfacht:

Gegenüber der Times erklärte Rosanna Arquette kürzlich:

Ich persönlich habe die Benutzung des N-Wortes satt. Ich hasse es. Ich ertrage es nicht, dass [Tarantino] offenbar einen Freifahrtschein zu seiner Nutzung bekommen hat. Das ist doch keine Kunst, es ist einfach nur rassistisch und eklig.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Regisseur aufgrund des Gebrauchs des Wortes in seinen Filmen ins Kreuzfeuer gerät. Insbesondere sein Western Django Unchained, in dem das Wort laut dem Hollywood Reporter über 100-mal fällt, geriet zum Kinostart in die Kritik.

"Ich habe auf jeden Fall ein Problem damit, dass Quentin Tarantino das N-Wort so exzessiv gebraucht", zitiert der Hollywood Reporter den Schwarzen Filmemacher Spike Lee aus einem Interview, in dem er sich auf Tarantinos Jackie Brown bezieht. "Ich glaube, irgendetwas stimmt nicht mit ihm."

Dass der Gebrauch des Wortes, das historisch Milliarden von Menschen weltweit erniedrigt hat, auf Kritik trifft, wird sich für viele von selbst verstehen. Tarantino selbst interpretiert es offenbar als authentische Wiedergabe rassistischen Gedankenguts und sieht sein Werk durch die Kritik von Verfälschung bedroht: "Die denken, ich sollte [meine Filme] abmildern, ich sollte lügen, es beschönigen", erklärte er dem Hollywood Reporter 2013. "Aber das werde ich niemals tun."

