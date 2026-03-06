Pure Spannung bei Amazon Prime: Dieser bitterböse Thriller bohrt sich tief unter die Haut

Einige Sequenzen dieses Thrillers bei Amazon Prime verankern sich tief in euren Hirnwindungen. Nackte Angst und böse Spannung machen ihn aus. Und das wirkt auch fast 50 Jahre später.

Wer auf puren Nervenkitzel und gemein auf die Spitze getriebene Spannung setzen will, kann das aktuell wunderbar bei Amazon Prime tun. Hier treffen zwei legendäre Regisseure aufeinander und die Art der beiden, Thriller zu inszenieren, wird zur absolut perfekten, explosiven Mischung.

Brian De Palma bewies in seinen besten Jahren mit fantastischen Werken wie Carrie immer wieder, dass er ganz genau weiß, wie er sein Publikum effektiv auf die Folter spannt. Wenn er sich dann noch den Stil eines Alfred Hitchcock zur Brust nimmt, wird das Ergebnis nur umso böser und packender. Dieses Ergebnis heißt Dressed to Kill.

In Dressed to Kill bei Amazon Prime stellen ebenso brutale wie mysteriöse Morde die Polizei vor ein Rätsel

Kate (Angie Dickinson) fühlt sich in ihrer Ehe gefangen und sehnt sich nach Aufregung. Als sie das ihrem Therapeuten Dr. Elliott (Michael Caine) eröffnet, ermuntert er sie, sich ernsthaft mit ihren Fantasien auseinanderzusetzen. Doch ebendiese Fantasien führen Kate unerwartet in den Tod – zur falschen Zeit am falschen Ort wird sie Opfer eines grausamen Überfalls.

Einzige direkte Zeugin des Mordes ist Escort Girl Liz (Nancy Allen). Sie konnte einen kurzen Blick auf die Täterin erhaschen. Doch die Polizei glaubt ihr nicht. Liz’ einzige Hoffnung ist Kates Sohn Peter, der alles daran setzen will, den Mord aufzuklären. Gemeinsam stürzen sie sich in ihre eigenen Ermittlungen – und bringen sich damit in Lebensgefahr.

Brian De Palmas Dressed to Kill ist ein Meisterstück der Spannung – das heute nochmal anders wirkt

Hitchcocks schonungslos direkter Stil trifft auf De Palmas Blick für Sexappeal, Voyeurismus und menschliche Abgründe. So lässt sich Dressed to Kill am besten beschreiben. Und diese Fusion ist damals wie heute elektrisierend. So manche Passage des Films steigert die Spannung durch ihre langen Kamerafahrten, ihre hautnahe Perspektive ins Unermessliche.

Wir als Zuschauende werden keine Sekunde vom Haken gelassen. Wir müssen ertragen, was die Figuren ertragen und erleiden. Durch die Nähe zu den Charakteren und das fantastische Schauspiel aller Beteiligten funktioniert das einfach großartig. Roh, menschlich, ohne Ausweg. So muss sich ein Vollblut-Thriller anfühlen.

Über 45 Jahre liegen zwischen diesem Kind seiner Zeit und dem heutigen Publikum. Das nimmt dem Film keineswegs seine unglaubliche Spannung. Thriller wird hier immer noch mit großen T geschrieben, auch für heutige Sehgewohnheiten. Aber eine Einordnung mancher Darstellungen darf nicht ausbleiben.

Während die Frauenfiguren wie auch in Carrie vielseitig und selbstbestimmt sind, ist hier nicht alles progressiv. De Palma erzählt etwa vom Schicksal einer genderqueeren Person – mit dem damaligen Verständnis für eine solche Identität. De Palma und seine Figuren schwanken zwischen Sympathie und Dämonisierung. So wird Dressed to Kill zum spannenden Zeitzeugnis, das aber auf jeden Fall mit Bedacht zu genießen ist.

Wer die Zeitreise wagen und sich mal wieder richtige Gänsehaut bereiten lassen will, kann Dressed to Kill jetzt bei Amazon Prime streamen.

