Quälender Streaming-Tod: Diese 10 Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen – bei Netflix, Amazon & Co.

Serien, die uns in Staffel 1 mitgerissen und in nachfolgenden Staffeln nur noch geärgert haben, gibt es bei Netflix, Amazon, Disney+ und weiteren Streamern zuhauf. Im Podcast sprechen wir über persönliche Enttäuschungen.

Auf manche Serien schaut man am Ende zurück und erkennt erst dann, dass sie verschwendete Lebenszeit waren, von denen man besser von vornherein die Finger gelassen hätte. Andere Serien begeistern in Staffel 1 als perfekte Erzählungen ... und enttäuschen dann in den nachfolgenden Staffeln, weil sie die hohe Qualität einfach nicht mehr halten können.

Wir schauen bei Netflix, Amazon, Disney+, WOW und Co. auf Thriller-, Krimi-, Sci-Fi-, Fantasy- und Drama-Serien, die nach ihrer ersten starken Staffel besser den Schlussstrich gezogen hätte, weil es danach nur noch bergab ging. Squid Game ist da nur ein Beispiel.

10 Serien, die nach Staffel 1 besser Schluss gemacht hätten

Kennt ihr das, wenn euch eine neue Serie in Staffel 1 richtig überzeugt und ihr die neue Season kaum erwarten könnt? Gebannt fiebert ihr Staffel 2 und weiteren Seasons entgegen, doch irgendwie ist es danach nicht mehr dasselbe. Am Ende müsst ihr euch eingestehen: Die Serie war nie wieder so gut wie am Anfang und hätte lieber nach ihrem ersten Kapitel den Schlussstrich gezogen.

Von Netflix über Amazon Prime bis zu Disney+ und WOW haben alle Streaming-Dienste Beispiele im Programm, die nach Staffel 1 besser auf ihrem Höhepunkt geendet hätten. Im Moviepilot-Team blicken wir auf persönliche Ärgernisse zurück, wo richtig gute Staffeln ihr Potenzial ab Staffel 2 verpulverten. Wobei die Definition einer misslungenen Fortführung natürlich wie bei jeder Serie eine subjektive Sache ist.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

