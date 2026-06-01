Für diesen Kultfilm kann man auch bei gutem Wetter drinbleiben: So habt ihr Wesley Snipes & Patrick Swayze noch nie gesehen

Habt ihr Bock auf ein kultiges Roadmovie mit Patrick Swayze und Wesley Snipes? Noch nicht? Was, wenn wir dazusagen, dass sie glamouröse Dragqueens spielen?

Im letzten Jahr stellte ich zum Pride Month im Streamgestöber-Podcast einen waschechten Klassiker des queeren Kinos vor: Das australische Roadmovie Priscilla - Königin der Wüste. Dieses Jahr soll es um das amerikanische Äquivalent gehen, dem oft fälschlicherweise nachgesagt wird, eine reine Kopie des Down-Under-Streifens zu sein, der kurz zuvor herauskam.

Ich rede natürlich von dem Comedy-Kultfilm, der allein wegen seines komplizierten Titels schwer weiterzuempfehlen ist: To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar. Er ist seit dem 1. Juni endlich als Flatrate-Titel auf MUBI verfügbar und perfekt für eure Pride-Monat-Watchlist.

To Wong Foo endlich im Streaming-Abo: Patrick Swayze & Wesley Snipes brillieren als Dragqueens

Falls ihr Patrick Swayze und Wesley Snipes nur aus ihren berühmteren Rollen als knallharte Türsteher oder Vampirjäger kennt, solltet ihr euch warm anziehen. Denn wie gekonnt und scheinbar mühelos sie im Rahmen dieses Films in die Rollen der Dragqueens Vida Boheme und Noxeema Jackson schlüpfen, ist geradezu schockierend – und das noch eine ganze Zeit, bevor RuPaul's Drag Race die Kunstform in den Mainstream brachte. RuPaul selbst hat übrigens einen Gastauftritt unter dem grenzwertigen, aber zugegebenermaßen amüsanten Namen Rachel Tensions, während sie einen Fummel im Stil der Konföderiertenflagge trägt.

Aber zurück zur Story: Nach einem Drag-Contest in New York nehmen Vida und Noxeema die niedergeschlagene Drag-Prinzessin Chi-Chi Rodriguez (John Leguizamo) unter ihre Fittiche und fahren mit ihr und einem gestohlenen Glücksbringerautogramm von Catwoman-Darstellerin Julie Newmar zum großen Travestiewettbewerb in Hollywood. Als das schillernde Trio auf dem Weg eine Panne mit dem 67er Cadillac Cabrio erleidet, stranden sie ausgerechnet in einer bornierten Kleinstadt und versuchen, das beste aus der Situation zu machen.

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Priscilla vs. To Wong Foo: Welches Roadmovie ist besser?

Machen wir uns nichts vor: Priscilla ist eindeutig der bessere Film von den beiden, aber ich habe gar kein Problem, euch auch To Wong Foo von Regisseurin Beeban Kidron zu empfehlen. Wie die besten Kultfilme ist er nämlich vor allem voller denkwürdiger Zitate, die man nicht mehr vergisst. Gleich zu Anfang etwa, wenn Swayzes Filmfigur sich für den Contest in NYC zurechtmacht: "Ready or not, here comes Mama!"

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Und ganz ehrlich, wer die Hollywood-Herren Swayze und Snipes noch nicht in Perücken und High-Heels gesehen hat, kann kaum von sich behaupten, wirklich gelebt zu haben. Alle drei Hauptdarsteller sind hier bei Karriere-Highlights zu beobachten und haben darüber hinaus makellose Chemie miteinander, die nicht allein durch Make-up aufgetragen werden kann.

Falls ihr aber doch lieber den australischen Kultfilm mit Hugo Weaving, Guy Pearce und Terence Stamp im Dragqueen-Tourbus sehen wollt, findet ihr Priscilla - Königin der Wüste bei MGM+.