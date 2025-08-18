"Der Film, für den ich geboren wurde": Quentin Tarantino verrät, welcher sein ultimativer Streifen ist – und er läuft gerade wieder im Kino

Kultregisseur Tarantino bewertet seine eigenen Filme und schätzt ein, welcher seine ganze Identität widerspiegelt. Das Beste daran: Er läuft derzeit wieder im Kino.

Wenn es um andere Filme geht, hält Quentin Tarantino mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, aber wie bewertet der Kultregisseur eigentlich seine eigenen Werke? Genau das verriet er im Interview beim Podcast The Church of Tarantino letztes Jahr. Laut Variety enthüllte er darin, dass Kill Bill der Film sei, für den er geboren wurde. Doch auch zu seinem laut eigener Aussage besten und seinem Lieblingsfilm äußert er sich.

Kill Bill ist der ultimative Tarantino-Film, meint der Regisseur selbst

Tarantino besitzt zweifellos eine eigene Handschrift, doch kein Film würde seine Arbeit so treffend widerspiegeln wie Kill Bill mit Uma Thurman. Der Regisseur sagte sogar, dass niemand diesen Film so hätte drehen können wie er.



Jeder Aspekt daran ist so besonders, wie mit Tentakeln und blutigem Gewebe, aus meiner Fantasie und meinem Sein und meinen Vorlieben und meiner Leidenschaft und meiner Besessenheit gerissen. Ich denke also, Kill Bill ist der Film, für den ich geboren wurde.



Da Kill Bill 1 und 2 gerade als Gesamtversion Kill Bill: The Whole Bloody Affair wieder im Kino laufen, könnt ihr Tarantinos Essenz gerade auf der großen Leinwand schauen.

Obwohl Kill Bill so eine große Bedeutung für Tarantino hat, ist der Rachestreifen nicht sein persönlicher Lieblingsfilm und auch für seinen besten Film nennt der Kultregisseur ein anderes Werk aus seiner Vita.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

So denkt Tarantino über seine eigenen Filme

Tarantino schwärmt oft von seinen zahlreichen Lieblingsfilmen und kritisiert selbst oscarprämierte Werke und Regie-Legenden. Doch welchen seiner eigenen Filme findet er am gelungensten?

Als sein persönliches Meisterwerk bezeichnete Tarantino im Podcast Inglourious Basterds, dieser habe auch das beste Drehbuch gehabt.

bezeichnete Tarantino im Podcast Inglourious Basterds, dieser habe auch das beste Drehbuch gehabt. Der verschneite Western The Hateful 8 sei hingegen seine beste Regiearbeit gewesen, mit der er dem Stoff am ehesten gerecht geworden sei.

gewesen, mit der er dem Stoff am ehesten gerecht geworden sei. Sein persönlicher Lieblingsfilm ist Once Upon a Time ... in Hollywood.

Die Idee für das Sequel gab er aber an Fight Club-Regisseur David Fincher weiter, der aktuell den zweiten Teil für Netflix dreht.

Bekanntlich will Tarantino nach seinem zehnten Film in Regierente gehen. Seine Karriere mit einem Sequel zu beenden, fühle sich für den Regisseur nicht richtig an. Er brauche eine ganz neue Herausforderung. Das sei auch der Grund gewesen, warum er sich von seiner ursprünglichen Filmidee über einen Filmkritiker verabschiedet habe.

Obwohl das Skript zu The Movie Critic stand, habe er in der Pre-Production seinen Enthusiasmus verloren. Herausforderungen, wie das Hollywood der 60er Jahre ohne CGI auf die Leinwand zu bringen, habe er bereits in seinem letzten Film gemeistert. Für sein zehntes Werk wolle er ganz neue Erfahrungen machen. Wir dürfen gespannt sein.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.