Quentin Tarantino enthüllt 10 Lieblingsfilme: Auch ein Steven Spielberg-Epos ist dabei

Kultregisseur Quentin Tarantino hat schon oftmals für Schlagzeilen mit seinen Meinungen über die aktuelle Filmlandschaft gesorgt. Nun hat er angefangen, die Top 10 seiner Lieblingsfilme des 21. Jahrhunderts vorzustellen.

Star-Regisseur Quentin Tarantino hat einmal behauptet, dass er ungern über aktuelle Filme spricht, da sie ihm so oft nicht gefallen. Jedoch ist Tarantino auch für seine Schwärmereien über Filme, die ihm gefallen, in diversen Podcasts bekannt. Derzeit erfreut er sich wieder einer medialen Präsenz, da ein nie gezeigtes Kill Bill Kapitel in besonderer Form erscheint. Bei der Gelegenheit hat der Regisseur die erste Hälfte seiner 20 Lieblingsfilme aus dem 21. Jahrhundert enthüllt.

Tarantinos Plätze 20-11 der besten Filme seit 2000 wurden enthüllt

Wie World of Reel berichtet, hat der Regisseur die erste Hälfte seiner Top 20 im Podcast The Bret Allison Podcast verkündet. Die einzige Regel hierfür war, dass jeder Regisseur nur einen Film in der Liste haben darf. Auf Platz 20 landete Steven Spielbergs Remake von West Side Story, das 2021 in die Kinos kam.

In dem Podcast verriet Tarantino auch, dass er keinen Film von Martin Scorsese aus diesem Jahrhundert so gut fand, wie Spielbergs West Side Story. Dies lässt darauf schließen, dass auch in der noch unangekündigten Top 10 kein Scorsese-Film wie The Wolf of Wall Street oder Departed - Unter Feinden mehr kommen wird.

Hier Tarantinos Plätze 20 bis 11 in der Übersicht:





Battle Royale auf Tarantinos Platz 11

Überraschend ist die relativ niedrige Platzierung von Battle Royale auf Platz 11, da Tarantino in der Vergangenheit in den höchsten Tönen von dem Film geschwärmt hat. Es bleibt also weiterhin spannend, welche Filme des 21. Jahrhunderts in seiner Top 10 landen werden.