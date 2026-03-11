Quentin Tarantino enthüllt den Titel seines nächsten Projekts: The Popinjay Cavalier kommt 2027 – aber nicht ins Kino

Quentin Tarantinos nächstes Projekt ist kein Film, sondern ein Theaterstück. Jetzt wurden nähere Details zur Handlung sowie der Titel und Startzeitraum enthüllt.

Vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Quentin Tarantino nicht etwa alle Hände voll mit seinem zehnten und angeblich letzten Film zu tun hat. Stattdessen hat der Meisterregisseur ein Theaterstück geschrieben, das er auf die Bühnen des Londoner West Ends bringen will. Jetzt sind neue Details zu dem Vorhaben durchgesickert. Unter anderem hat das Kind nun einen Namen.

Quentin Tarantinos Theaterstück heißt The Popinjay Cavalier

Wie Variety berichtet, trägt Tarantinos Theaterstück den Namen The Popinjay Cavalier. Das Stück ist im Europa der 1830er Jahre angesiedelt und wird als "ungestüme Komödie um Täuschung und Tarnung" beschrieben, "die von den großen abenteurlichen Epen der Bühne und Leinwand inspiriert" ist. Es soll eine "mitreißende Zelebrierung des Theaters und seiner überhöhten Romanze, die mit Tarantinos einzigartigem Stil und unverkennbarem Witz erzählt wird" werden.

Quentin Tarantino hat das Drehbuch selbst geschrieben und wird gleichzeitig für die Regie verantwortlich zeichnen. Hinter dem Filmemacher steht das Team von Sonia Friedman Production sowie Sony Pictures Entertainment, die das Stück auf die Bühnen des Londoner Theaterviertiels West End bringen.

Erste Details zum Casting sowie der weiteren Crew sollen schon bald veröffenlticht werden. Laut Daily Mail plane Tarantino für die Hauptrollen angeblich mit großen Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Hier bleibt eine offizielle Bestätigung hingegen abzuwarten.

Macht Tarantino The Popinjay Cavalier zu seinem letzten Film?

Bereits beim Sundance Film Festival 2025 ließ Tarantino laut Variety verlauten, dass er an einem Theaterstück arbeite. Damals sagte er: "Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache: Ich schreibe ein Theaterstück und das wird wahrscheinlich das Nächste sein, was ich machen werde. Falls es ein Fiasko wird, werde ich es wahrscheinlich nicht zu einem Film machen. Aber wenn es ein Hit wird? Wird es vielleicht mein letzter Film."

Mehr:

Tarantino-Fans sollten dieses neue Projekt also ganz genau beobachten, denn es könnte womöglich mehr werden, als ein Ausflug für den Filmemacher in die Theaterwelt. In einem Podcast erklärte der Pulp Fiction-Regisseur dazu im letzten Jahr, dass die Sache um die eineinhalb bis zwei Jahre seines Lebens umfassen werde. Wenn das Stück schließlich auch noch zum Film wird, könnte sich diese Zeitspanne womöglich noch etwas in die Länge ziehen.

Und wann kommt das Theaterstück The Popinjay Cavalier?

Anfang 2027 soll The Popinjay Cavalier bereits die Bühnen Londons erreichen. Genaue Aufführungsdaten sollen schon bald bekannt gegeben werden.