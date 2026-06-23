Quentin Tarantino liebt den besten Actionfilm 2022: "Hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal sehe"

Der beste Actionfilm 2022 feierte bei Kritikern und an den Kinokassen große Erfolge. Auch Quentin Tarantino sprach dem Blockbuster ein begeistertes Lob aus.

Top Gun: Maverick mit Tom Cruise gilt vielen als der beste Actionfilm 2022. Unendlich fesselnd und überraschend gefühlvoll hat er die Story des Klassikers Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel einzigartig weitererzählt. Das fand auch einer, der es wissen muss. Quentin Tarantino war von dem Film absolut begeistert.

Quentin Tarantino fand den Action-Kracher Top Gun 2 "verdammt großartig"

Im ReelBlend-Podcast von Cinemablend sagte er 2022:

Normalerweise rede ich nicht über neue Filme, weil ich gezwungen bin, gute Sachen zu sagen. Aber ich habe Top Gun 2 verdammt nochmal geliebt. Fantastisch. Ein cineastisches Spektakel. Hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal sehe.

Seine größten Bedenken seien die großen Fußstapfen von Top Gun-Regisseur Tony Scott gewesen, erörterte Tarantino. Die wurden allerdings restlos zerstreut. Er lobt insbesondere den Hauptdarsteller und Regisseur des Films.

Der Respekt für Tony steckte in jeder Einstellung. Sie steckte in jeder Entscheidung von Tom [Cruise]. [Regisseur Joseph Kosinski] hat grandiose Arbeit geleistet. Der Film ist verdammt großartig.

Tarantino ist als harscher Kritiker und Filmkenner mit enzyklopädischem Wissen bekannt. Sein Lob wird für die Produzenten des Films und viele Cineasten eine Menge gelten. Top Gun 2 ist eine einzige Erfolgsgeschichte.

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Da wird es manche nicht wundern, dass längst Nachschub geplant ist: Die Arbeit an Top Gun 3 läuft bereits. Details zum Cast, zur Handlung oder einem Starttermin gibt es allerdings noch keine. Der Film befindet sich aktuell noch in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung und wird die deutschen Kinos unserer Einschätzung nach nicht vor 2028 erreichen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

