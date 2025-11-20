Vor Django Unchained spielte Tarantino selbst in einem Western mit: Ihr könnt das brutale Samurai-Epos sofort streamen

Gewaltguru Quentin Tarantino hat nicht nur einen eigenen Western gedreht, er spielte sogar in einem mit. Das Ergebnis eines weiteren Kultregisseurs könnt ihr aktuell gratis ansehen.

Bei der Kombination Quentin Tarantino und Western denken die meisten an Django Unchained oder The Hateful Eight. Ein paar Jahre zuvor stand der Filmemacher jedoch selbst mit Cowboy-Hut für einen solchen Streifen vor der Kamera. Allerdings nicht im Rahmen einer amerikanischen Produktion, sondern für den japanischen Filmemacher Takashi Miike, der mit 65 Jahren schon weit über 100 Filme auf dem Buckel hat.

Das Ergebnis ist das ebenfalls von Django-Spaghetti-Western inspirierte Sukiyaki Western Django, das einem aktuell sogar komplett für lau ins Streaming-Lasso gehen kann.

Quentin Tarantino in Sukiyaki Western Django – der japanische Spaghetti-Western

Im Gewand eines überzogenen Action-Westerns erzählt Sukiyaki Western Django die Geschichte des japanischen Genpei-Krieges aus der Heian-Zeit nach. Dabei bekriegen sich die in Weiß gekleideten Mitglieder des Genji-Klans mit den in Rot gekleideten Mitgliedern des Heike-Klans bis aufs Blut. In diesen Konflikt wird ein namenloser Revolverheld (Hideaki Ito) hineingezogen, der von einer Frau namens Ruriko (extrem cool: Kaori Momoi) vom lokalen Goldbergbau und dem wahren Grund für den erbitterten Krieg erfährt. Tarantino spielt als Gaststar eine Figur namens Pringo.

Ebenfalls nach einem Gericht benannt, soll der Sukiyaki-Western das japanische Gegenstück zum Spaghetti-Western sein. Warum man es nicht "Ramen-Western" genannt hat, wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Vielleicht wurde diese Bezeichnung aber schon zu sehr mit dem kulinarischen Nudelkultfilm Tampopo assoziiert, der sich damals selbst als solcher verkaufte.

Sukiyaki Western Django ist vermutlich von nur wenigen Miike- geschweige denn Tarantino-Fans der Lieblingsfilm. Die bizarre Mischung aus Western- und Samurai-Epos bietet aber interessante Parallelen zum Kurosawa-Klassiker Yojimbo, der Leibwächter und geizt natürlich nicht mit jeder Menge Blut und Gewalt, wie man es von beiden Filmemachern erwarten würde. So hat er auf Moviepilot immerhin eine 6,4 vorzuweisen.

Quentin Tarantino ist spätestens seit dem Horrorfilm Audition, den er als "wahres Meisterwerk" bezeichnete (via Dread Central ), großer Fan seines japanischen Kollegen. Eine Schauspielerin, die beide Regisseure verbindet, ist Chiaki Kuriyama, die man als Gogo aus Kill Bill und mehreren Miike-Filmen kennt.

Wo kann man Sukiyaki Western Django streamen?

Gratis kann man sich Sukiyaki Western Django bei Joyn auf den Bildschirm holen. Darüber hinaus streamt der Film bei Mubi und dem Amazon-Kanal Asiatic in der Flatrate. Als Leih- und Kauftitel liegt er außerdem bei Apple TV und Amazon vor.