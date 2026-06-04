Quentin Tarantino verabscheut aktuelle Hollywood-Filme, aber liebt diesen Netflix-Thriller: "Hat mich komplett gefesselt"

In einem neuen Essay für das Sight and Sound-Magazin hat sich Quentin Tarantino heftig über aktuelles Hollywood-Kino ausgelassen. Für ihn gibt es nur vier Filme, darunter ein Netflix-Release, die er empfehlen kann.

Wenn es um kontroverse Meinungen geht, ist Kultregisseur Quentin Tarantino (Django Unchained) um keine irrwitzige oder haarsträubende Aussage verlegen. Immer wieder überrascht er mit seinen Wertungen, durch die er beispielsweise Ridley Scotts Black Hawk Down für den besten Film des bisherigen Jahrhunderts hält.

Jetzt hat Tarantino einen neuen Essay für das renommierte Filmmagazin Sight and Sound geschrieben, in dem er heftig über das gegenwärtige Hollywood-Kino herzieht. Einer seiner Favoriten aus den letzten Jahren ist ausgerechnet ein Netflix-Release.

Quentin Tarantino rechnet mit aktuellem Hollywood ab – und lobt eine Netflix-Produktion

Variety zitiert den Artikel von Tarantino, in dem sich dieser erstmal über den aktuellen Stand der Filmindustrie auslässt:

Mängel, Ungereimtheiten, Anbiederung an das Publikum, Fehlbesetzungen oder einfach nur strunzdoofer Scheiß – all das torpediert gewöhnlich jeden neuen Film, der aus jener geschmacklosen Wurstfabrik kommt, die sich früher einmal Hollywood nannte. Heutzutage weckt das gesamte Konzept dessen, was ein Film eigentlich ist, bei mir eher Verachtung als Nachsicht. Was durchaus gerechtfertigt ist; denn im Vergleich dazu lassen die Filme der letzten sechs Jahre die 80er-Jahre wie die 30er-Jahre wirken.

In seinem Essay schreibt Tarantino, dass er aus den 2020er-Jahren bis jetzt nur Steven Spielbergs West Side Story und Kevin Costners Horizon 1 und Teil 2 empfehlen kann. Letzterer ist bis heute noch immer nicht offiziell veröffentlicht worden. Außerdem nennt der Regisseur noch den Netflix-Thriller The Rip aus diesem Jahr als einen der wenigen guten aktuellen Filme.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu The Rip schauen:

The Rip - Trailer (Deutsch) HD

Über den Streifen von Smokin' Aces-Regisseur Joe Carnahan mit Matt Damon und Ben Affleck in den Hauptrollen schreibt Tarantino:

Ein spannender neuer Film ist erschienen, der mich sofort gepackt und über seine gesamte Laufzeit hinweg komplett gefesselt hat. Der Film ist ein aufregender Cop-Thriller mit einer neuartigen Prämisse, dem es auf wirklich clevere Weise gelingt, voll und ganz zu überzeugen.

Das Gesamtpaket hat für mich gestimmt: Carnahans Regie, die großartige Besetzung, die visuelle Gestaltung des Films (verantwortet von Kameramann Juan Miguel Azpiroz) – doch das wahre Glanzstück dieser hervorragenden Gesamtkomposition ist das sensationelle Drehbuch von Carnahan und Michael McGrale.

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Tarantino ist nicht der einzige, der von The Rip mitgerissen wurde. Nach nur 3 Tagen verzeichnete der Netflix-Thriller bereits 41 Millionen Views. Generell hielt sich der Film sehr lange an der Spitze der Charts des Streamers und war ein großer Erfolg.

Wie steht es um den angeblich letzten Film von Quentin Tarantino selbst?

Mittlerweile dürfte klar geworden sein, dass der Kultregisseur ziemlich stark Abstand von der Filmindustrie hält. In seinem Sight and Sound-Artikel erwähnt er, dass er mittlerweile lieber Bücher liest statt Filme schaut.

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Anstelle eines 10. Films, den er seit vielen Jahren als seinen letzten als Regisseur angekündigt hat, arbeitet Tarantino zurzeit an seinem ersten Theaterstück. Es trägt den Titel The Popinjay Cavalier und soll eine Komödie werden, die im Europa der 1830er Jahre angesiedelt ist. Die Premiere ist für 2027 am Londoner West End geplant. Tarantino hat verraten, dass er die Reaktionen auf das Stück abwartet, um aus dem Drehbuch womöglich doch noch einen Film zu entwickeln.