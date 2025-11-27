Quentin Tarantino veröffentlicht neuen Film und er kommt in 3 Tagen – aber es gibt einen Haken

Quentin Tarantino veröffentlicht in Kürze einen animierten Kurzfilm, der eine nie gedrehte Sequenz aus den Kill Bill-Filmen zeigt. Veröffentlicht wird er bereits in 3 Tagen.

Quentin Tarantino enthüllt neues Kill Bill-Kapitel mit dem Kampf zweier Rächerinnen

Quentin Tarantino schwelgt in der Vergangenheit. Das könnten Fans jedenfalls bei seinem neuerlichen Fokus auf Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 annehmen. Beide sollen bald in einer völlig neuen Fassung veröffentlicht werden , auf die Fans schon seit Jahren warten. Aber in 3 Tagen bereits wird einzu sehen sein: Yukis Rache (im Original: Yuki's Revenge). Es gibt nur einen Haken: Dieses kommt nicht in die deutschen Kinos, sondern ist auf der Spieleplattform Fortnite verfügbar.

Worum geht es in Das verlorene Kapitel: Yukis Rache? Bei Yuki handelt es sich um die Schwester der Killerin Gogo (Chiaki Kuriyama), der die Braut (Uma Thurman) in Kill Bill 1 den Garaus macht. Von Rache getrieben, spürt ihre Schwester die Protagonistin auf und versucht, sie zu töten. Dazu gibt es bereits einen kurzen Teaser:

Wie der Trailer enthüllt, ist neben Tarantino auch Thurman erneut in das Kill Bill-Projekt involviert, die ihre Figur Beatrix Kiddo stimmlich wieder zum Leben erweckt.

Wann und wie erscheint Yukis Rache bei uns?

Yukis Rache wird bereits am 30. November 2025 erscheinen – und zwar auf der Spieleplattform Fortnite. Wo genau ihr dort das fehlende Kill Bill-Kapitel schauen könnt, erklärt der Fortnite-Blog .

Darüber hinaus soll die Sequenz aber bald auch in ausgewählten Kinos in den USA laufen – und zwar mitsamt Tarantinos neuer Kill Bill-Fassung Kill Bill: The Whole Bloody Affair, wie ScreenRant berichtet. Kinostart dort ist der 5. Dezember. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist denkbar, aber bisher nicht sicher.

