Quentin Tarantino wollte jahrelang einen Bond-Film drehen, doch die Produzenten schnappten ihm die Rechte weg: Er wurde zu einem der besten der Reihe

Tarantino als Bond-Regisseur? Wenn es nach ihm selbst gegangen wäre, dann hätte es tatsächlich so kommen sollen. Doch die 007-Verantwortlichen grätschten dem Oscarpreisträger noch dazwischen.

Im Gesamtwerk Quentin Tarantinos finden sich bekanntlich keine Filme, die an ein bestimmtes Franchise gebunden sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Regie-Exzentriker den großen Blockbuster-Reihen abgeneigt ist, schließlich wäre es beinahe mal zu einem Star Trek-Film von ihm gekommen.

Ähnlich großes Interesse zeigte Tarantino aber auch an einer Verfilmung, die zu einem anderen riesigen Kino-Franchise beigetragen hätte: So warf der zweifache Oscarpreisträger nach seinem internationalen Durchbruch mit Pulp Fiction tatsächlich ein Auge auf die Adaption des ersten literarischen James Bond-Abenteuers Casino Royale von Autor Ian Fleming. Sein Bemühen um eine Umsetzung zerschellte jedoch am Willen des damaligen Bond-Studios Eon um dessen Chefin Barbara Broccoli.

Darum scheiterte Tarantinos angestrebte Bond-Verfilmung

Dass Tarantino überhaupt darüber nachdenken konnte, Casino Royale für die Leinwand zu verfilmen, lag daran, dass die Rechte an der Geschichte ursprünglich beim Fernsehsender CBS und (noch) nicht bei Eon lagen. Der Kult-Regisseur erkannte also eine "Hintertür", um seine 007-Version umsetzen zu können – er wollte einen in den 1960er-Jahren spielenden Schwarz-Weiß-Film mit Pierce Brosnan als James Bond drehen.

Doch sein Plan scheiterte, wie er 2022 im Interview mit Deadline verriet:

Sie hatten bereits damit gerechnet, dass jemand wie ich versuchen würde, ein Schlupfloch zu finden. Also haben sie eine Vereinbarung mit dem Ian Fleming-Estate getroffen und gesagt: 'Hört mal, wir kaufen die Rechte an allem, worauf Ian Flemings Name steht. Damit niemand das tun kann, was dieser Tarantino-Typ versucht, oder [...] in ein paar Jahren versuchen wird.'

Mit seinem Kampf um die Verfilmung trieb er indirekt die Realisierung des letztendlich 2006 veröffentlichten Casino Royale voran, wie dessen Regisseur Martin Campbell (GoldenEye) 2012 dem Daily Express erzählte:

Casino Royale sollte eigentlich nicht der nächste Film werden. Man arbeitete gerade an einem anderen Drehbuch, doch dann erhielten die Broccolis nach einem langen Kampf plötzlich die Filmrechte am ersten Bond-Roman, obwohl Quentin Tarantino gegen sie geboten hatte.

Ohne Tarantino: Casino Royale mit Daniel Craig wurde zum großen Erfolg

Der Rest ist (Film)geschichte: Daniel Craig durfte in Casino Royale seinen Einstand als James Bond-Darsteller feiern und stand somit sinnbildlich für eine von Fans geliebte Frischzellenkur der Reihe. Heute gilt der Film als einer der besten des gesamten Franchise, was sich beispielsweise am IMDb-Durchschnitt von 8,0 messen lässt – dem höchsten Wert aller Bond-Abenteuer bei der Filmdatenbank.

Auch von der Moviepilot-Community wurden nur zwei 007-Filme besser bewertet als Casino Royale, der mit starken 7,1 Punkten aufwartet. An den Kassen überzeugte die Agenten-Action ebenfalls, konnte sie doch weltweit fast 600 Millionen US-Dollar einspielen (via The Numbers ).

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Ob Tarantinos Version von Casino Royale besser oder schlechter geworden wäre, kann natürlich nur spekuliert werden. Selbiges gilt im Übrigen für Craigs Nachfolger als neuer 007-Star, der für Denis Villeneuves geplanten Bond-Film bisher immer noch nicht offiziell feststeht.