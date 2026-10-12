Quentin Tarantinos nächstes Projekt hat jetzt einen Starttermin – und ihr könnt schon Tickets kaufen

Nächstes Jahr startet das erste Theaterstück von Kultregisseur Quentin Tarantino. Moviepilot verrät euch die Details zum Inhalt und den neu enthüllten Starttermin mitsamt angelaufenem Ticketverkauf.

Seit Once Upon a Time ... in Hollywood von 2019 lässt der wohl finale Kinofilm von Regisseur Quentin Tarantino (Pulp Fiction) weiter auf sich warten. In der Zwischenzeit war er aber nicht untätig und hat sein erstes Theaterstück entwickelt. Die Mantel-und-Degen-Komödie mit dem Titel The Popinjay Cavalier wird 2027 im Londoner West End Premiere feiern.

Während zuletzt enthüllt wurde, dass Ali G- und Borat-Star Sacha Baron Cohen im Stück die Hauptrolle spielen wird, gibt es neben Details zur Story jetzt auch einen Starttermin zu The Popinjay Cavalier. Tickets könnt ihr ab sofort schon kaufen.

Tarantinos Theaterstück feiert im März 2027 Weltpremiere

Wie unter anderem Variety berichtet, wird der Eröffnungsabend von Tarantinos Theaterstück am 18. März 2027 im Phoenix Theatre stattfinden. Zuvor werden ab dem 23. Februar 2027 bereits erste Previews aufgeführt. The Popinjay Cavalier soll dann drei Monate lang bis zum 13. Juni 2027 im West End zu sehen sein.

Die offizielle Synopsis zu Tarantinos erstem Theaterstück lautet so:

Diese turbulente Geschichte voller Täuschung und Verkleidung, die im Europa der 1830er Jahre spielt, ist Quentin Tarantinos erstes Theaterstück. Es ist inspiriert von den großen Abenteuerepen und glanzvollen Romanzen von Bühne und Leinwand sowie den Werken der goldenen Ära Hollywoods – darunter George Bruce, Ernest Vajda und Jesse Lasky Jr.

Begleitet Rupert Sebastian Thomas Jr., den größten Schauspieler der Welt, auf seinem Weg nach Paris, wo er an der berühmten Comédie-Française auftreten soll. Doch nachdem er sich mit einigen unbedachten Äußerungen über die Franzosen in Schwierigkeiten gebracht hat, nimmt die triumphale Reise von 'Rupert dem Prächtigen' über den Ärmelkanal eine entschieden gefährlichere Wendung …

Neben Sacha Baron Cohen in der Hauptrolle des Rupert Sebastian Thomas Jr. gibt es noch keine Infos zum restlichen Cast des Stücks.

Über die offizielle Webseite zu The Popinjay Cavalier, auf der die Handlungsbeschreibung zu lesen ist, bekommt ihr seit dem heutigen 12. Oktober 2026 Tickets für alle Spielzeiten des Tarantino-Theaterstücks. Wenn ihr das ungewöhnliche Projekt des Regisseurs auf der Bühne erleben wollt, solltet ihr mit dem Kauf wahrscheinlich nicht zu lange warten.

Tarantino könnte The Popinjay Cavalier in seinen letzten Kinofilm verwandeln

Genaue Infos zu einem neuen Spielfilm von Tarantino sind immer noch nicht bekannt. Der Regisseur sprach laut dem Hollywood Reporter mit dem US-Filmkritiker Elvis Mitchell Anfang 2025 darüber, dass er sich bei einem großen Erfolg vorstellen könnte, sein Theaterstück anschließend als Film zu adaptieren:

Wenn es ein Fiasko wird, mache ich wahrscheinlich keinen Film daraus. Aber wenn es ein Riesenerfolg wird? Dann könnte es mein letzter Film sein.

Schon 2012 sprach Tarantino rund um die Veröffentlichung seines Rache-Westerns Django Unchained von der Idee, nur insgesamt zehn Kinofilme drehen zu wollen. Dadurch wolle er vor allem vermeiden, bis ins höchste Alter Filme zu machen, die dann zunehmend von mittelmäßiger oder schlechter Qualität wären. Laut Tarantino sind die letzten vier Filme älterer großer Filmemacher in der Regel die schwächsten.

Fans des Kultregisseurs sollten sich zumindest den 23. Dezember 2026 rot im Kalender anstreichen. Dann startet bei Netflix mit The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ein Spin-off rund um Brad Pitts Figur aus Once Upon a Time in Hollywood. Das Drehbuch dazu stammt von Tarantino selbst, während Meisterregisseur David Fincher (Fight Club) den Film inszeniert hat. Vor dem Streaming-Release läuft der Ableger ab dem 26. November 2026 in ausgewählten Kinos.