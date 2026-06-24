Quentin Tarantinos "schlechtester" Film ist eigentlich einer seiner besten

Quentin Tarantino bezeichnet Death Proof als schlechtesten Film seiner Karriere. Damit liegt der Kultregisseur aber selbst falsch, denn der coole Actionthriller strotzt nur so vor Qualitäten.

Wenn er sich für einen aus seiner Karriere entscheiden müsste, dann bezeichnet Quentin Tarantino die Grindhouse-Hommage Death Proof - Todsicher als seinen schlechtesten Film.

Auch wenn es schwer fällt, überhaupt einen schlechten Tarantino-Film auszuwählen, verkauft er seinen Film von 2007 damit deutlich unter Wert. Death Proof - Todsicher ist in Wirklichkeit einer von Tarantinos unterschätztesten und besten Filmen.

Death Proof punktet zunächst als typischer Tarantino mit schockierendem Twist

Am Anfang nimmt sich der Regisseur erstmal viel Zeit, um eine befreundete Frauengruppe in bester Tarantino-Manier beim Abhängen zu beobachten und über alle möglichen Themen reden zu lassen.

Durch den Retro-Stil mit Bildkratzern und Filmsprüngen sowie einem gewohnt großartig ausgesuchten Soundtrack entfaltet Death Proof eine unwiderstehliche Oldschool-Atmosphäre. Als Betrachter:in fühlt man sich schnell wie ein Mitglied im alkoholgetränkten Bar-Abend der Hauptfiguren.

Der Regisseur hat mit dem obercoolen Stuntman Mike aber noch ein brutales Ass im Ärmel. Kurt Russells kultige Figur sorgt ungefähr nach der Hälfte des Films für einen der härtesten Tarantino-Twists, der an Alfred Hitchcocks Thriller-Meilenstein Psycho erinnert. Plötzlich werden die eben erst eingeführten Protagonistinnen alle auf einen Schlag getötet und durch eine komplett neue Frauengruppe ersetzt.

Fast wirkt es so, als würde Tarantino seinen Film nach der Hälfte einfach nochmal von vorne beginnen. Death Proof entwickelt sich spätestens mit diesem abrupten Handlungswechsel jedoch zu einem der raffiniertesten Tricks des Regisseurs.

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Im Death Proof-Finale entfesselt Quentin Tarantino eine seiner besten Actionszenen

Die neuen Hauptfiguren sind keine bloßen Abbilder ihrer Vorgängerinnen. Stattdessen folgt Tarantino einer Clique, die teilweise aus schlagkräftigen Stuntfrauen besteht. Den Höhepunkt erreicht Death Proof dadurch im Finale. Hier inszeniert Tarantino eine spektakuläre Verfolgungsjagd, die zu den besten Actionszenen seiner gesamten Karriere zählt.

Das Finale ist nicht nur virtuos und schweißtreibend inszeniert, sondern stellt die Geschlechterverhältnisse nochmal geschickt auf den Kopf. Während Tarantino die Frauen stärker und überlegener ins Duell schickt, wird Kurt Russells psychopatischer Serienkiller in den letzten Szenen als weinerliches Weichei demaskiert. Am Ende wird er genauso brutal zerschmettert wie er sonst vorgeht.

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Irgendeinen Film musste Quentin Tarantino ja mal als seinen schlechtesten auswählen. Da wäre aber zum Beispiel auch noch der unnötig aufgeblähte Django Unchained, der in den letzten 20-25 Minuten planlos aus der Spur gerät. Allein durch den raffiniert-schockierenden Twist in der Mitte und eine der besten Tarantino-Actionsequenzen mit feministischer Schlagkraft hat Death Proof diesen Titel aber nicht verdient.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2022 auf Moviepilot erschienen.