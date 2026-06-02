Rambo trifft auf Terminator: Erster Trailer zu Sci-Fi-Action schickt Ein-Mann-Armee in Kampf gegen Supersoldaten

Nach Blockbuster-Ausflügen kehrt Adam Wingard zu seinen Wurzeln zurück. Sein neuer Action-Thriller Onslaught mit Sci-Fi-Horror-Einschlag sieht im ersten Trailer nach heftiger Unterhaltung aus.

Mit fiesen Horrorfilmen wie You're Next und dem abgefahrenen Action-Thriller The Guest hat sich Adam Wingard einen Namen in Sachen sehenswerte Genre-Geheimtipps gemacht. Zuletzt war der Regisseur vor allem im großen Blockbuster-MonsterVerse unterwegs, wo er das Treffen der Giganten Godzilla vs. Kong sowie die Fortsetzung Godzilla x Kong: The New Empire inszeniert hat.

Jetzt ist Wingard offenbar zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat etwas kleinere Brötchen gebacken. Sein neuer Film Onslaught kommt im ersten Trailer trotzdem als derber Genre-Mix daher, den sich Action- und Sci-Fi-Horror-Fans vormerken sollten. Hier treffen Terminator und Rambo knallhart aufeinander.

Schaut hier den ersten Trailer zu Onslaught:

Onslaught - Trailer (English) HD

Sci-Fi-Horror meets Action-Thriller: Darum geht es in Onslaught

Die Story von Wingards neuem Film fällt denkbar simpel aus. Eine abtrünnige Einheit genetisch manipulierter Supersoldaten bricht in der Wüste aus. Um ihre kleine Tochter zu beschützen, muss sich eine knallharte Army-Scharfschützin dem Kampf gegen die Übermacht stellen. In der Hauptrolle ist Adria Arjona zu sehen, die zuletzt in Filmen wie A Killer Romance und Blink Twice sowie der Star Wars-Serie Andor dabei war.



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Wann startet Onslaught im Kino?

In den USA startet der heftige Genre-Mix am 4. September im Kino. Wie es hierzulande aussieht, ist noch offen. Onslaught hat bis jetzt keinen offiziellen deutschen Kinostart. Neben Arjona sind in dem Film weitere Stars wie Dan Stevens (Legion), Rebecca Hall (The House at Night) und Michael Biehn (Terminator) an Bord.

Wer Wingards The Guest gesehen hat, dem dürfte das Setting in Onslaught bekannt vorkommen. Mutmaßlich könnten beide Filme, auch wegen der Beteiligung von Dan Stevens, in einem gemeinsamen Universum spielen. Bestätigt ist das aber noch nicht.