Rambo und Reacher sind nichts dagegen: In 2 Wochen erscheint der wohl härteste Actionfilm des Jahres im Kino

In wenigen Tagen erscheint ein Actionfilm im Kino, der Reacher und Rambo alt aussehen lässt. Der perfekte The Raid-Nachfolger liefert zwei Stunden fast pausenlose, knallharte Martial-Arts-Kämpfe.

Wer einmal The Raid gesehen hat, kann die Helden aus Reacher oder Rambo nur als sanftmütige Pazifisten empfinden. Pausenlos wird dort geschlagen und gestochen, bis ganze Räume in sich zusammenfallen. Für alle Actionfans, die sich 12 Jahre nach The Raid 2 immer noch eine Fortsetzung wünschen, kommt in 2 Wochen The Furious ins Kino.

The Furious liefert Action par excellence für alle The Raid-Fans

The Furious dreht sich um den stummen Vater Wang Wei (Xie Miao), der sich hingebungsvoll um seine kleine Tochter Rainy (Enyou Yang) kümmert. Doch während er seinem Job nachgeht, wird das junge Mädchen von skrupellosen Menschenhändlern entführt. Der verzweifelte Mann folgt der Spur zu einer beliebten Kampfarena und trifft dort auf Navin (Joe Taslim).

Schaut hier den deutschen Trailer zu The Furious:

The Furious - Trailer (Deutsch) HD

Navin sucht seine Frau, die Journalistin Matia (JeeJa Yanin), hinter deren Verschwinden dieselbe grausame Verbrecherbande steckt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verbünden sich Navin und Wang Wei, um Kind und Frau wiederzufinden.

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Dabei bedienen sie sich aller erdenkbaren Möglichkeiten, um ihre Feinde aus dem Weg zu räumen. Auch Hämmer, Messer, sogar Mikrophone halten dafür her, und dementsprechend blutig geht es in The Furious auch zu. Mit anderen Worten: Fans von The Raid oder Filmen wie The Night Comes for Us kommen auf ihre Kosten. Liebhaber:innen des ersten Films können sich neben Joe Taslim auch über das bekannte Gesicht von Yayan Ruhian freuen.

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Er wird Reacher und Rambo das Fürchten lehren: Wann kommt The Furious ins Kino?

The Furious erscheint am 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Er hat eine Laufzeit von 113 Minuten. Inszeniert hat ihn der japanische Regisseur Kenji Tanigaki (unter anderem Action Director bei Rurouni Kenshi: The Beginning).