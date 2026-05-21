Rami Maleks Oscar für Bohemian Rhapsody war ein Fehler und sein neuer Film beweist es wieder

Für seine Darstellung des Queen-Sängers Freddie Mercury bekam Rami Malek 2019 den Oscar. Sein neuer Film The Man I Love zeigt mal wieder, wie falsch diese Entscheidung war.

In einer äußerst emotionalen Szene in The Man I Love tritt Rami Malek zur Feier des Hochzeitstages seiner Filmeltern auf. Er spielt einen schwulen Künstler und Schauspieler im New York der 80er Jahre, der an HIV-Folgeerkrankungen leidet. Lange wird Jimmy nicht mehr leben, aber der neue Film von Ira Sachs steigert sich nicht in die Todesangst hinein, sondern in den Wunsch, auch noch den letzten Atemzug auszukosten.

Da steht Rami Malek als Jimmy und singt in einer langen Einstellung seine wehklagende Version von Melanie Safkas "What Have They Done to My Song Ma". Es soll der emotionale Höhepunkt sein, der alles Ungesagte ausdrückt. Vor allem gegenüber seinen Eltern, die seine Homosexualität zu "tolerieren" scheinen und seinen Lebensgefährten trotzdem nicht eingeladen haben. Aber alles, was mir in den Kopf schoss, war Maleks schmählicher Oscar-Sieg für seine groteske Performance als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Ist das der Clip für die Academy Awards am 15. März 2027?

Ein Netflix-Star ist die Entdeckung in dem Film mit Oscarpreisträger Rami Malek

In The Man I Love spielt Rami Malek ganz ähnliche Noten wie in seinem bis dato größten Erfolg, der ihm sogar die Rolle als Bond-Bösewicht in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben einbrachte. Glücklicherweise tut er das ohne falsche Zähne und mit einem fähigen Regisseur. So wird der Film immerhin nicht ruiniert. Sehenswert ist The Man I Love dank des übrigen Ensembles.

Mit Ira Sachs (Passages) folgen wir Jimmy, dem es nach einem Krankenhausaufenthalt wieder etwas besser geht. Während sein stiller Lebensgefährte Dennis (Tom Sturridge) die Medikamente managt, wirft sich Jimmy in ein Theaterstück und Liebhaber. Darunter ist auch sein neuer Nachbar Vincent (Luther Ford). Als junger Mann, frisch angekommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, begegnet er Jimmy wie ein Durstiger einer Oase. Luther Ford – zuvor als Prinz Harry in der Netflix-Serie The Crown zu sehen – spielt die personifizierte Sehnsucht eines ganzen jungen Lebens und ist die heimliche Entdeckung des Films.

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Wer Rami Maleks Schauspielstil mag, wird auch The Man I Love mögen

In The Man I Love gehen Ira Sachs und sein Passages-Co-Autor Mauricio Zacharias bewusst der Zurschaustellung des körperlichen Verfalls aus dem Weg, die spätestens seit Philadelphia mit Darstellungen der AIDS-Krise im Kino verbunden ist. Sie legen den Fokus auf den Schaffensdrang ihrer Hauptfigur. In der kleinen Gemeinschaft von Liebenden – unter anderem mit Rebecca Hall als Jimmys Schwester – lernen wir mehr über die Strahlkraft des fiktiven Künstlers als in der eintönigen Performance von Rami Malek.

Wie bei seinem Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody spielt Malek seinen queeren Helden als verwundetes Rehkitz, das um die Beschützerinstinkte des (Academy-)Publikums buhlt. Das ergibt im zärtlichen Zusammenspiel mit Sandman-Darsteller Tom Sturridge tatsächlich Momente berührender Intimität. Hier blicken wir geradewegs aufs Geflecht der Zuneigung in Jimmys und Dennis' Beziehung, ohne dass Sachs auch nur einen bemühten Dialog vorschalten muss.

In den weniger gelungenen Passagen bleibt der Blick an all den Manierismen kleben, die Malek auffährt, um das Innenleben von Jimmy nach außen zu kehren. Dann verwandelt sich jeder Gesichtsmuskel in einen Lautsprecher, der dem Publikum die Deutungsarbeit abnimmt. Wer Rami Maleks oberflächlichen Schauspielstil erträgt oder gar liebt, könnte nach The Man I Love also in Begeisterungsstürme ausbrechen. Mehr Malek geht (hoffentlich) nicht.

Ich habe The Man I Love bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen, wo der Film im Wettbewerb läuft. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.