Netflix-Schock: Yellowstone-Ersatz nach nur zwei Staffeln abgesetzt

Netflix hat es schon wieder getan: Das beliebte Westerndrama Ransom Canyon mit Transformers-Star Josh Duhamel wird nach nur zwei Staffeln nicht mehr weitergehen.

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan das Westerngenre in die Serienlandschaft zurückgebracht und auf sämtlichen Streamen zahlreiche Nachahmer gefunden. Einer davon war die Serie Ransom Canyon, die letztes Jahr bei Netflix an den Start ging und dieses Jahr mit einer 2. Season zurückkehrte.

Doch danach ist jetzt Schluss: Netflix hat die Serie eiskalt abgesetzt.

Netflix setzt Ransom Canyon nach Staffel 2 ab: Westernserie kehrt nicht zurück

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird die Geschichte von Staten (Josh Duhamel) und Quinn (Minka Kelly) nicht weitergehen. Die Serie konnte mit Staffel 1 respektable Publikumszahlen erzielen, die die Serie in zahlreichen Ländern auf die vordersten Plätze der Netflix-Charts katapultierte – darunter auch in Deutschland. So gab Netflix einer Verlängerung des Westerntitels nach der erfolgreichen Romanreihe von Jodie Thomas schließlich grünes Licht.

Staffel 2 ist bei den Zahlen rund eineinhalb Monate nach ihrem Start nun hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Im Gegensatz zu Staffel 1 schalteten rund 43 Prozent weniger Menschen in der Premierenwoche bei den neuen Folgen ein. Wie Deadline vermutet, habe dieser drastische Rückgang zur Absetzung geführt, auch wenn Netflix hierzu kein offizielles Statement abgegeben hat.

Ransom Canyon ist Teil eines größeren Netflix-Problems

Damit fügt sich Ransom Canyon in ein größeres Gesamtbild bei Netflix ein, wo ein Problem mit zweiten Staffeln vorzuherrschen scheint. So mussten bereits zahlreiche Titel einen starken Rückgang der Publikumszahlen bei ihren Rückkehrstaffeln verbuchen, darunter auch große Hits wie Avatar: Der Herr der Elemente oder The Night Agent.

Bei vielen Serien ist das auf den großen zeitlichen Abstand zwischen den Seasons zurückzuführen. Fans der Westernserie mussten sich hingegen nur ein Jahr auf die Fortsetzung gedulden.

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Wer wissen möchte, wie es für Staten, Quinn und die weiteren Figuren aus Ransom Canyon weitergeht, hat immer noch die Möglichkeit, die Romane von Jodie Thomas weiterzulesen. Ihre Reihe umfasst mittlerweile acht Teile der Hauptreihe sowie mehrere Spin-offs und Novellen. Die Serie weicht jedoch in einigen Punkten von der Vorlage ab.