Reacher-Ersatz stürmt Amazon-Charts und überholt Reacher und Neagley auf einen Schlag

Die neue Reacher-Staffel muss sich der Konkurrenz geschlagen geben. Bei Amazon Prime hat gerade eine ganz andere Action-Thriller-Serie die Nase in den Streaming-Charts vorn.

Vier Jahre mussten wir auf die Rückkehr von The Terminal List – Die Abschussliste bei Amazon Prime warten. Gestern war es endlich so weit: Der Action-Thriller meldete sich mit acht neuen Folgen zurück, die ihr ab sofort im Abo schauen könnt. Und wie es aussieht, haben sich einige von euch dieses Angebot schon zu Herzen genommen.

Die 2. Staffel von The Terminal List hat es in Deutschland direkt auf Platz 2 der täglich aktualisierten Serien-Charts von Amazon Prime geschafft. Aktuell thront zwar noch die Horror-Eventserie Carrie an der Spitze der Top 10. Reacher und Neagley konnte die zweite Runde der Abschlussliste jedoch bereits hinter sich lassen.

The Terminal List überholt Reacher bei Amazon Prime

Genauso wie Reacher handelt es sich bei The Terminal List um eine Romanverfilmung. Hollywood-Star Chris Pratt schlüpft in die Rolle des Ex-Navy-SEAL James Reece, der in eine Verschwörung hineingezogen wird und die düstersten Seiten der USA zu Gesicht bekommt. Ausgedacht hat sich die Figur Schriftsteller Jack Carr.

2018 veröffentlichte Carr den ersten Reece-Roman, namentlich The Terminal List. Seitdem sind sechs weitere Bände erschienen: True Believer (2019), Savage Son (2020), The Devil's Hand (2021), In the Blood (2022), Only the Dead (2023) und Red Sky Mourning (2024). Ein siebter Band wurde unter dem Titel State of Exile für 2027 angekündigt.

Im Gegensatz zur Reacher-Serie, bei der die Bücher wild durcheinander verfilmt werden, orientiert sich Amazon Prime bei The Terminal List an der Chronologie der Vorlage. Die 2. Staffel basiert somit auf True Believer, in dem sich Reeves nach seinem Rachefeldzug in The Terminal List auf der Suche nach einer neuen Bestimmung befindet.

Ehe er sich versieht, wird er erneut in finstere Machenschaften hineingezogen, als eine Terrorwelle den Westen erschüttert und eine Weltwirtschaftskrise auslöst. Reeves wird von der CIA aufgespürt und engagiert, um die Drahtzieher hinter den Anschlägen auszuschalten. Es folgt eine pausenlose Hatz rund um den Globus.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 22. Oktober 2026):

Kommt The Terminal List Staffel 3 zu Amazon Prime?

Ob The Terminal List auch eine 3. Staffel erhält, steht noch nicht fest. Amazon Prime wird sich zuerst die Performance der frisch veröffentlichten Folgen anschauen und danach über die Zukunft der Serie entscheiden. Solltet ihr alles schon durchgebingt haben, könnt ihr bei dem Spin-off The Terminal List: Dark Wolf mit Taylor Kitsch vorbeischauen.