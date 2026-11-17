Fans von Reacher und The Blacklist können sich freuen: Amazon baut Chris Pratts Thriller- und Action-Universum aus. Was jetzt neu ist, lest ihr hier.

Amazon feilt fleißig daran, den Reacher-Ersatz The Terminal List zu erweitern. Neben der Verfilmung des dritten Buchs, die gerade angekündigt wurde, folgt nun auch noch eine weitere Spin-off- und Prequel-Serie. Die dreht sich um den Vater des Navy-SEALs James Reece (Chris Pratt) und seine Abenteuer in den 1960er Jahren.

The Terminal List bekommt ein Prequel-Spin-off

Wie Deadline berichtet, brauchen sich The Terminal List-Fans in naher Zukunft erst einmal keine Sorgen um ihren Seriennachschub machen. Vor wenigen Wochen wurde erst angekündigt, dass mit Savage Son das dritte Buch der Terminal List-Romanvorlage verfilmt werden soll, da kommt direkt die nächste frohe Botschaft.

Während Savage Son allem Anschein nach wohl einfach Staffel 3 von The Terminal List wird, soll die Verfilmung von Cry Havoc eine Prequel-Serie werden, wie es bei Deadline heißt. Als Grundlage dient das Buch, das erst letztes Jahr von Jack Carr veröffentlicht worden ist.

In diesem Spin-off geht es vor allem um Tom Reece, den Vater von James, der bereits in einer The Terminal List-Folge zu sehen war und von David Keeley verkörpert wurde. Die Handlung spielt im Jahr 1968 und in Vietnam. Dort bekommt es der junge Navy-SEAL mit der Top-Secret-Einheit MACV-SOG zu tun.

Als Teil dieser Truppe muss er an der Grenze zu Laos besonders komplizierte Militäroperationen durchführen, wird über kurz oder lang aber auch in diverse Spionage-Machenschaften des Kalten Krieges hineingezogen.

Das Drehbuch für eine Pilotfolge soll bereits existieren und von The Terminal List-Showrunner David Digilio sowie Max Adams verfasst worden sein – seines Zeichens ehemaliger US Army Ranger, der sowohl als Autor als auch als Executive Producer an der Serie mitwirken wird.

Das Besondere an der Romanvorlage für The Terminal List, dem Dark Wolf-Spin-off und natürlich auch an diesem Prequel ist der Autor. Der war nämlich selbst angeblich ein echter Navy SEAL-Scharfschütze und dürfte dementsprechend ganz grundlegend sehr genau wissen, worüber er da schreibt.