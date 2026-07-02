Reacher hat Angst vor Harry Potter: Für Staffel 4 weicht der Amazon-Hit erstmals vom Kurs ab

Reacher Staffel 4 bricht eine Regel, die bisher für alle Vorgänger galt. Der Grund könnte ausgerechnet Harry Potter sein – denn der wäre selbst für den Amazon-Hit eine Nummer zu groß.

Reacher versteckt sich vor niemandem – außer vielleicht vor dem berühmtesten Zauberer der Welt und seiner neuen Serie. Denn wie ein neuer Artikel von ScreenRant suggeriert, könnte Amazon für Staffel 4 eine Regel gebrochen haben, um der direkten Konkurrenz durch Harry Potter auszuweichen.



Amazon ändert für Reacher Staffel 4 Zeit der Veröffentlichung – wegen Harry Potter?

Bisher erschienen nämlich alle Reacher-Staffeln im Winter:

Staffel 1 erschien am 4. Februar 20222

Staffel 2 erschien ab 15. Dezember 2023

Staffel 3 erschien ab 20. Februar 2026

Staffel 4 bricht diese Regeln nun erstmals: Die neuen Folgen werden ab dem 12. August 2026 bei Amazon Prime Video veröffentlicht und kulminieren mit dem Start aller Folgen des Spin-offs Neagley am 16. September. Aber warum die Veränderung?

Einen offiziellen Grund für den Wechsel in die Sommermonate gibt es nicht. ScreenRant führt zwei Theorien für die Verschiebung ins Feld: Einerseits sei zu diesem Zeitpunkt der Zyklus der TV-Serien in den USA bereits beendet, der klassischerweise pro Staffel etwa von September bis Mai andauert. Reacher müsste sich also nicht mit diversen Sender-Pendants um die Aufmerksamkeit des US-Publikums streiten.

Ein zweite Mutmaßung entfällt auf die Veröffentlichung einer der größten Serien des gesamten Jahres: Harry Potter Staffel 1 wird ab dem 25. Dezember 2026 bei HBO Max veröffentlicht. Auch wenn sich die Zielgruppen beider Formate nicht aufs Haar gleichen, freuen sich sicherlich auch Reacher-Fans auf den Hogwarts-Ausflug mit neuen Gesichtern.

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Wie furchteinflößend der Potter-Magnetismus wirklich ist, muss sich Ende des Jahres zeigen. Ab August können sich Amazon Prime Video-Abonnent:innen erstmal auf eine spätsommerliche Action-Kombination aus Reacher (Alan Ritchson) und Neagley (Maria Sten) freuen.

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