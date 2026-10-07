Reacher ist nichts dagegen: Thriller-Miniserie mit Megastar erklimmt die Amazon-Charts

Reacher muss sich warm anziehen – und zwar ausgerechnet in seinen heimischen Amazon Prime Video-Charts. Dort hat nämlich die Thriller-Miniserie Kill Jackie einen der vordersten Plätze erobert.

Wer an der Spitze steht, muss ständig Angst haben, abzustürzen. Und so ergeht es auch Reacher auf Amazon Prime Video: Dem Action-Highlight wurde in den Serien-Charts des Streamers jetzt von Kill Jackie der Rang abgelaufen. Die Thriller-Miniserie mit Megastar Catherine Zeta-Jones (Ocean's Twelve) klettert immer weiter nach oben.

Reacher-Konkurrenz begeistert Amazon: Darum geht's in der Thrillerserie Kill Jackie

Kill Jackie basiert auf dem Bestseller-Roman The Price You Pay (dt. Die sieben Morde des Jack Price) von Nick Harkaway, den er unter dem Pseudonym Aidan Truhen verfasst hat. Die Serie dreht sich um Jackie Price, die als extrem erfolgreiche Kokainhändlerin schließlich untertauchen muss.

Schaut hier den Trailer zu Kill Jackie:

Doch sie verkriecht sich nicht einfach in einem Loch: Die findige Geschäftsfrau baut einen florierenden Kunsthandel auf, reist um die Welt und bleibt ihren ehemaligen Gegnern immer einen Schritt voraus. Schließlich gerät sie durch eine Kettenreaktion von Ereignissen aber trotzdem in ihr Visier.

Kurzum werden die sogenannten "Seven Demons" auf sie angesetzt – sieben unbarmherzige Profikiller, die ihr den Garaus machen sollen. Doch Jackie denkt nicht daran, sich einfach zu verstecken. Im Gegenteil: Sie macht Jagd auf ihre Jäger und will nicht aufgeben, bis der letzte von ihnen zur Strecke gebracht ist.

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Neben Catherine Zeta-Jones stehen in Kill Jackie unter anderem Daniel Ings (The Gentlemen), Ron Perlman (Hellboy) und Sidse Babett Knudsen (Borgen) vor der Kamera. Verantwortlich für die Thrillerserie sind Damon Thomas (Killing Eve) und Dawn Shadforth. Die Serie hat im Vergleich zur Romanvorlage das Geschlecht der Hauptfigur verändert: Dort folgen die Lesenden dem Charakter Jack Price.

Obwohl laue 50 Prozent auf Rotten Tomatoes ein sehr durchschnittliches Kritiker:innen-Echo anzeigen, hat sich Kill Jackie mittlerweile auf Platz 2 der Serien auf Amazon Prime Video breitgemacht – noch vor Reacher.

So sehen aktuell die Serien-Charts bei Amazon aus (Stand 7. Oktober):

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Die Bandbreite der Serie, die ihr nicht zu früh abbrechen solltet, reicht dabei von verstörenden Auftaktepisoden bei Netflix bis zu YA-Hits bei Amazon und stressigen Edelserien bei Disney+. Aber auch sehr langsam anlaufende Sci-Fi-Perlen bei Apple TV und herrlich furchtbare Menschen bei HBO Max verdienen eure Geduld.