Reacher-Muskeln mit Doping erreicht? Amazon-Star Alan Ritchson gibt zu, was sich viele aufgepumpte Hollywood-Stars nicht trauen

Für Amazons Reacher-Serie hat sich Hauptdarsteller Alan Ritchson einen extrem muskulösen Körper antrainiert. In der Vergangenheit hat der Star über seine Doping-Maßnahme beim Muskelaufbau gesprochen.

Als unterhaltsame Actionserie begeistert Amazons Reacher Fans seit Jahren. Hauptdarsteller Alan Ritchson präsentiert sich darin schon länger in wuchtigster Form, was seinen muskulösen Körper angeht. Auf natürliche Weise kann der Star diese Statur aber nicht dauerhaft aufrechterhalten. Im Interview hat er in der Vergangenheit über die Doping-Maßnahme für seine Reacher-Muskeln gesprochen.

Reacher-Star Alan Ritchson greift für Muskeln auf Testosteron-Doping zurück

Gegenüber dem Men's Health-Magazin hat Ritchson damals offen über die sogenannte Testosteronersatztherapie gesprochen, mit der er seinen Körper durch das harte Training vor Langzeitschäden schützen will:

Für mich ist es ein langes Spiel. Ich möchte 15 Jahre lang Reacher machen … Ich möchte nicht nach jeder Staffel operiert werden müssen und Testosteron hilft.

Im Gespräch mit Men's Health sagte der Schauspieler, dass er für Staffel 1 der Amazon-Serie noch ohne Hilfe trainiert hätte. Die extreme Belastung durch das Training setzte seinem Körper aber stark zu. Laut Ritchson erreichte er schnell ein starkes Hormon-Ungleichgewicht, das er mit zusätzlich zugeführten Hormonen mithilfe von Doping behandeln lässt. In Hollywood greifen zahlreiche Stars für ihre gestählten Körper auf derartige Hilfsmittel zurück. In der Regel wird aber nicht offen darüber gesprochen.

Der Reacher-Star betont, dass er eine niedrige Dosis nimmt und sich weiterhin im Fitnessstudio verausgaben muss, um seine beeindruckenden Muskeln aufrechtzuerhalten. Außerdem wird Ritchson das Testosteron-Doping unter starker ärztlicher Aufsicht betreiben.

Wer selbst Kraftsport macht, sollte sich an der Methode des Reacher-Stars kein Beispiel nehmen. Doping und das künstliche Zuführen von Testosteron kann zu starken Nebenwirkungen und gesundheitsschädigenden Folgen führen.

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Wie und wann geht es mit Reacher bei Amazon weiter?

Die Dreharbeiten zur 4. Staffel Reacher sind bereits abgeschlossen. Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen sollten aber definitiv noch dieses Jahr bei Prime Video starten. Als sehr gute Nachricht für Fans wurde außerdem bereits eine 5. Staffel des Action-Hits bestellt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Januar 2024 auf Moviepilot erschienen.