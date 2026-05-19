Reacher musste einen Bösewicht entschärfen: Im Buch ist er ein echtes Monster

Es ist wahrscheinlich selten, dass eine derart große Änderung bei der Adaption so wohlwollend aufgenommen wurde. Im Fall von Reacher war sie vielleicht sogar notwendig.

In der 3. Staffel von Reacher bekam es der Protagonist mit einer doppelten Bedrohung zu tun. Während der Hauptschurke die Strippen gezogen hat, war dessen Handlanger für das Grobe zuständig. Und grob konnte er werden, wie Reacher (Alan Ritchson) erfahren musste. Paulie (Olivier Richters) ist nicht nur größer als der ohnehin schon große Held der Serie, sondern auch einige Ecken fieser. Allerdings ist er nicht so fies, wie er es in der Buchvorlage war.

Reacher Staffel 3 hat eine Figur komplett entfernt – sie existierte nur, um gefoltert zu werden

In der 3. Staffel hilft Reacher dem Studenten Richard Beck (Johnny Berchtold) und gerät dabei selbst in Schwierigkeiten. Der Vater des Jungen, Zachary Beck (Anthony Michael Hall) bietet ihm Schutz. Mutter Elizabeth ist in der Serie bereits einige Jahre zuvor verstorben. In der Buchvorlage existierte sie jedoch noch.

Die Entscheidung, Elizabeth aus der Serie zu nehmen, kann mehrfach begründet werden. Zum einen hat sie auch in der Romanvorlage nicht allzu viel zu tun und würde für die Serie nicht viel hergeben. Sie ist auch im Roman hauptsächlich dazu da, um die zerrüttete Familiensituation darzustellen und um das Opfer von Paulie zu sein.

Im Buch foltert Paulie Elizabeth regelmäßig und vergewaltigt sie. Darüber hinaus ist auch Zack zu seinem Opfer geworden. Diese besonders grausamen Szenen wollte man dem Publikum offenbar ersparen und Elizabeth wurde komplett herausgenommen.

Solche Szenen sind in Büchern bereits schwer zu verdauen, doch sie zu sehen und zu hören ist in der Regel noch schwerer. Daher gab es seitens der Fans laut Slashfilm auch keinen großen Aufschrei darüber, dass Elizabeth keine Rolle in der Serie gespielt hat.

Auch interessant:

Dazu passt auch, dass das Ende von Paulie angepasst wurde. So hat Reacher ihn im Buch wesentlich langsamer und grausamer sein Leben aushauchen lassen. In der Serie fand Paulie ein schnelleres Ende, das besser zu der Darstellung von Olivier Richters gepasst hat.

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.