Wie groß ist die Rolle von Reacher-Darsteller Alan Ritchson im Spin-off Neagley?

Alle acht Folgen des Reacher-Ablegers Neagley kamen diese Woche auf einen Schlag zu Amazon Prime Video. Gleich zu Beginn sehen wir auch Alan Ritchson, aber das bleibt nicht so.

Alan Ritchson hat nur zwei kurze Gastauftritte in Neagley

Reacher -Darsteller Alan Ritchson einiges zu verdanken. Ohne ihn und seine kämpferische Hingabe wäre die Action-Serie nur halb so unterhaltsam. Reachers beste Freundin Frances Neagley ( Maria Sten ) hat nun ihre eigene Serie bekommen, bei der ihr Kumpel natürlich vorbeischaut. Allerdings sind seine Auftritte in Neagley stark beschränkt.

Auftritt in der 1. Folge: Den ersten Gastauftritt von Alan Ritchson sehen wir gleich zu Beginn der neuen Serie. Im explosiven Auftakt ist Neagley auf einer Mission, ein entführtes Kind zu retten. Hilfe bekommt sie dabei von Reacher höchstpersönlich, der sich nach kurzer Klopperei und ein paar Sprüchen schon nach wenigen Serienminuten wieder verabschiedet.

Bereits der Trailer zu Neagley zeigte einiges davon und wirkte beinahe, als wäre sein Mitwirken größer, als es tatsächlich ist:

Auftritt in der 8. Folge: Den einzigen weiteren Auftritt hat Reacher erst ganz am Ende der letzten Episode. Achtung, Spoiler zum Finale: Bei der Beerdigung ihres Vaters am Ende von Folge 8 taucht auch Reacher auf, der Neagley seinen Respekt zollen will. Anschließend spazieren die beiden gemeinsam über den Friedhof und Neagley reicht Reacher zum ersten Mal überhaupt ihre Hand für einen Händedruck. Sich näher mit ihrer Haphephobie (Angst vor Berührung) auseinanderzusetzen, ist wichtiger Teil vom Spin-off Neagley. Spoiler Ende.

Wenn ihr noch unschlüssig seid, ob sich die neue Serie aus dem Reacher-Universum für euch lohnt, dann lest meine Serien-Kritik zu Neagley.

Was kommt als nächstes im Reacher-Universum?

Ob es eine 2. Staffel von Neagley geben wird, ist noch unklar. Reacher Staffel 5 hingegen wird bereits gedreht. Alan Ritchson und das Serienteam verfilmen diesmal das Buch Keine Kompromisse. Dabei handelt es sich um Band 20 der Buchreihe von Lee Child. Darin kommt Reacher in eine Kleinstadt namens Mother's Rest. Weil ihn der Name neugierig macht, steigt er dort aus dem Bus und stolpert in eine Verschwörung.

Zum Weiterlesen: Warum Staffel 5 von Reacher zur großen Stärke zurückkehrt

Mit einer Ausstrahlung von Reacher Staffel 5 bei Amazon Prime ist frühestens im Sommer 2027 zu rechnen. Da die Serie eine jährliche Ausstrahlung beibehalten will, wird es aber spätestens im Herbst 2027 wieder so weit sein.