Das Reacher-Universum wächst weiter: Nach dem Erfolg der neuen Neagley-Serie schmiedet der Autor Lee Child schon Pläne für ein weiteres Spin-off, das einen bekannten Charakter zurückbringt.

Über 30 Bücher verfügt die Reacher-Reihe von Schriftsteller Lee Child mittlerweile. Die Amazon Prime-Serie, die gerade erst um ganze zwei Staffeln verlängert wurde, hätte damit noch jede Menge Material zu verfilmen. Der Autor träumt allerdings bereits von einem zweiten Spin-off, das einen anderen Charakter ins Zentrum der Handlung stellen würde.

Nach Neagley: Dreht sich das nächste Reacher-Spin-off um Susan Turner?

Es ist leicht zu vergessen: Die Amazon-Serie Reacher ist nicht der erste Versuch an einer Verfilmung von Childs Buchreihe. Bereits 2012 und 2016 erlebten wir den knallharten Ex-Cop in zwei Kinofilmen, bevor Reacher-Schöpfer Lee Child den dritten Film mit Tom Cruise verboten hat. Was beide Adaptionen verbindet: Anstatt die Reihe chronologisch zu verfilmen, schnappen sich beide Adaptionen unterschiedliche Bücher zur Umsetzung.

So sind wir in den Kinofilmen bereits anderen Figuren begegnet als in der Amazon-Serie. Zum Beispiel der Major Susan Turner, Kommandantin der US-Armee, 2016 gespielt von Cobie Smulders, die in Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück an seiner Seite ermittelte. Diese feiert in den Büchern nun ihr Comeback. Und Lee Child sieht in der Rolle großes Potential für ein eigenes Serien-Spin-off. So äußert er in einem Interview mit Collider :

Ich war froh, dass Andrew [Child] Susan Turner wieder mit ins Boot geholt hat. Eine gute Figur, aber auch eine Chance für ein Spin-off, denn wir haben ja bereits Neagley, und Amazon will in der Regel so viel wie möglich daraus machen, wenn es gut läuft. Und so stellt sich die Frage: Wollen sie ein weiteres Spin-off? In diesem Fall wäre sie genau die Richtige.

So kehrt Susan Turner in den Reacher-Büchern zurück

Lee Child hat sich als Reacher-Schöpfer mittlerweile von seiner Figur verabschiedet und die Führung über die Bücher an seinen Bruder Andrew Child übergeben. Dieser war es auch, der die Entscheidung traf, Susan Turner in den Büchern zurückzuholen, und zwar aus einem überraschend pragmatischen Grund, wie er Collider erklärt:

Eines der Hauptprobleme, mit denen wir aus praktischer Sicht zu kämpfen haben – und das wird mit jeder Ausgabe schwieriger –, ist, dass man immer einen Mechanismus braucht, sozusagen einen Aufhänger, um [Reacher] in die Geschichte einzubinden. Eine Art Zufall. Er befindet sich zufällig an dem Ort, an dem diese Bösewichte wieder einmal ihr Unwesen treiben. Deshalb müssen wir wirklich darauf achten, dass dieser Teil nicht zu unglaubwürdig wirkt.

Mit Susan Turner wendet sich im 31. Buch (englischer Titel: Chain Reaction) eine alte Freundin an Reacher, die ihn in einer Investigation um Hilfe bittet. Turner ist hier mittlerweile Leiterin der Abteilung CSA G-99, einer militärischen Elite-Ermittlungsorganisation. In Turner findet Reacher eine Vertraute auf Augenhöhe.

So könnte ein Reacher-Spin-off über Susan Turner funktionieren

In der Amazon-Serie ist Turner bisher nicht aufgetreten. Das könnte sich in der anstehenden Staffel 5 ändern und würde den perfekte Aufhänger bieten, ihre Arbeit bei CSA G-99 in einem Spin-off weiter zu verfolgen. Ob dies tatsächlich passieren wird, oder bisher reines Wunschdenken des Autors ist, bleibt abzuwarten.