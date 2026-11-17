Als so eloquenter wie skrupelloser Schurke A.M. stand Ferdinand Kingsley für die 2. Staffel von Reacher vor der Kamera. Nur die wenigsten hatten wohl auf dem Schirm, wessen Sohn der Schauspieler ist.

Alan Ritchson bekam es in der Amazon-Serie Reacher als Titelheld schon mit so einigen Schurken zu tun. Von diesen blieb vor allem einer besonders markant in Erinnerung: der mysteriöse Waffenhändler Azhari Mahmoud, der hauptsächlich unter den Initialen A.M. seine illegalen Geschäfte tätigte. Dass der Auftritt des wortgewandten Bösewichts so nachhaltigen Eindruck hinterließ, ist natürlich auch seinem Darsteller zu verdanken: Ferdinand Kingsley.



Der Brite ist zwar selbst (noch) kein großer Hollywood-Star, aber – was wohl viele nicht wissen – tatsächlich der leibliche Sohn von einem. Bei dem Nachnamen dürfte es allerdings ziemlich schnell klingeln...

Sein Vater gewann einen Oscar: Reacher-Schurke Ferdinand Kingsley ist Ben Kingsleys Sohn

Ferdinand Kingsley wurde 1988 in England als Sohn des Schauspielers Ben Kingsley und der Theaterdirektorin Alison Sutcliffe geboren. Vater Ben ist selbstverständlich weltberühmt und gehört zu den größten lebenden Schauspiellegenden der Traumfabrik. 1983 gewann er gleich für seine erste Kino-Hauptrolle in Gandhi den Oscar als bester Hauptdarsteller. Darüber hinaus ist er u. a. aus Filmen wie Schindlers Liste, Sexy Beast, Shutter Island und Iron Man 3 bekannt.

Sohn Ferdinand kann da in puncto Karriere noch nicht mithalten, hat aber ebenfalls schon ein paar beachtliche Credits in seiner Vita vorzuweisen. So stand er beispielsweise für die Filme Dracula Untold, Mank und Supergirl sowie für mehrere Episoden in den Serien Borgia, Victoria, Silo und Sandman vor der Kamera.

Wie bereits erwähnt, erregte er jedoch besonders als Waffenschmuggler A.M. in Reacher Aufmerksamkeit, den er in allen acht Folgen der 2. Staffel verkörperte.

Achtung, es folgen Spoiler zu Reacher Staffel 2:

Im Season-Finale wird der Charakter von Reacher und seinem Team bei einem Deal überrascht und anschließend erschossen . Somit endete naturgemäß auch Kingsleys Engagement in der Serie nach nur einer Staffel wieder.

Trotz Angst vor Nepo-Vorwürfen: Ferdinand Kingsley ist stolz auf Papa Ben

Als Kind eines berühmten Elternteils hat Ferdinand Kingsley ganz automatisch mit bestimmten Vorurteilen zu kämpfen – vor allem in Hollywood. In diesem Zusammenhang werden oftmals Vorbehalte laut, dass die sogenannten "Nepo-Babys" nur aufgrund ihres Nachnamens bzw. ihrer familiären Verbindungen einen Fuß in die Showbiz-Tür setzen konnten. Stars wie Dakota Johnson, Lily-Rose Depp oder Jaden Smith kennen diese Kritik nur zu gut.

Kingsley, der übrigens im Film Die letzte Legion und in der Serie Perpetual Grace, LTD jeweils eine jüngere Version der Figuren seines Vaters Ben spielte, adressierte dieses Problem bereits 2020 im Podcast An Actor Despairs. In dem Interview verriet der Brite, dass er anfangs noch große Angst und Unsicherheit empfand, nur wegen seines prominenten Papas als Schauspieler gebucht zu werden.

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Mit der Zeit stieg in ihm jedoch die Gewissheit, seine Herkunft nicht verleugnen zu wollen, da er "unglaublich stolz" auf seinen Vater sei und viel von ihm gelernt habe. Er fühle sich mittlerweile wohl damit, wenn man ihn mit Kingsley Senior in Verbindung bringe, da er überzeugt sei, dank seiner schauspielerischen Fähigkeiten – und nicht seines Namens – gecastet zu werden.

Wer seine Leistung in Reacher und Co. gesehen hat, dürfte dieser These vermutlich zustimmen.