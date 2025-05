Reacher Staffel 4: Alan Ritchson will anderen Roman verfilmen als Autor Lee Child

Eine 4. Staffel ist für Amazon-Hit Reacher bereits beschlossene Sache. Doch worum werden sich die neuen Folgen drehen? Lee Child und Alan Ritchson haben da unterschiedliche Ansichten.

Es ist bereits über einen Monat her, seit die 3. Staffel von Reacher auf Amazon Prime Video ihr Ende gefunden hat. Fans erwarten daher schon mit Spannung die Fortsetzung der beliebten Action-Crime-Serie mit Alan Ritchson, die glücklicherweise längst vom Streamer bestätigt wurde.

Was noch nicht feststeht, ist der Inhalt der kommenden Folgen. Wenn es nach Ritchson und Reacher-Autor Lee Child geht, käme dabei eine jeweils völlig andere Staffel 4 heraus.

Alan Ritchsons liebster Reacher-Roman ist ein anderer als der von Autor Lee Child

Wie Alan Ritchson im März 2025 im Gespräch mit Men's Journal erklärte, sei sein Lieblingsroman aus der Reacher-Reihe das zweite Buch von Lee Child. Es trägt den Titel Ausgeliefert * und behandelt eine Entführung.

Reacher wird darin mit einer Frau namens Holly von einer radikalen Miliz verschleppt werden. Das passiert jedoch nicht grundlos – denn Holly ist in Wahrheit nicht nur FBI-Agentin, sondern hat auch familiäre Verbindungen zum US-Militär und dem Weißen Haus. Ein actiongeladenes Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Alan Ritchson erklärte dazu:

Mein Lieblingsroman [von Lee Child] ist Ausgeliefert. Ich fände es großartig, wenn [er adaptiert wird]. Bisher gab es viele Diskussionen, ob wir das Buch umsetzen sollen oder nicht. Wir werden sehen. Ich finde schon einen Weg.

Der Reacher-Autor selbst, Lee Child, hat dagegen einen gänzlich anderen Lieblingsroman aus seiner Bestseller-Reihe. Demnach möchte er unbedingt sein 22. Buch mit dem Titel Der Bluthund * verfilmen. Das erklärte er zumindest im Februar 2025 gegenüber Business Insider :

Das Buch, auf das ich am stolzesten bin, ist Der Bluthund, das von der Opioid-Krise handelt, und aus einer sehr mitfühlenden Sicht geschrieben wurde, aus der eines Abhängigen. Ich war damit als Buch sehr glücklich. Ich weiß nicht, wie das im TV aussehen würde, aber das wäre das eine, das ich wirklich gerne sehen möchte.

In dem Roman findet Reacher einen Klassenring der West Point Military Academy in einem Pfandhaus und erkennt, dass er gestohlen wurde. Daraufhin wird er in die Welt eines gefährlichen kriminellen Netzwerks hineingezogen, das mit Opioiden handelt.

Auch wenn Ritchsons Herz also für Ausgeliefert schlägt, sprach auch er in den höchsten Tönen von Der Bluthund. So erklärte er gegenüber Business Insider, dass der 22. Reacher-Roman ein spannendes Stimmungsbild in die Amazon-Serie einbringen könnte:

Ich mag das Buch. Es macht Spaß, den Inhalt der Bücher sich entwickeln zu sehen. [Lee Child] hat damit in den 90ern angefangen. Mache Konzepte, die er angeht ... er ist sehr progressiv in den Büchern, und die Konversation sich verändern zu sehen, macht großen Spaß. Es wäre toll, eine etwas modernere Geschichte anzugehen.

Gleichzeitig räumte Ritchson ein, dass er gerne "die nächsten 40 Jahre" damit verbringen wolle, Childs Reacher-Bücher in Serienform zu bringen und damit noch viele Vorlagen adaptiert werden könnten: "Ich möchte gerne alle machen, wisst ihr." Welcher Roman es also letztendlich (zuerst) wird – ob Ausgeliefert, Der Bluthund oder gar ein ganz anderer – darf weiterhin mit Spannung erwartet werden.

Wann kommt Reacher Staffel 4 zu Amazon Prime?

Während die 4. Staffel von Reacher bereits von Amazon Prime Video bestätigt wurde, müssen sich Fans noch eine Weile auf die neuen Folgen gedulden. Im Hinblick auf die Produktions- und Veröffentlichungszeiträume der vergangenen drei Staffeln gehen wir mit einem Start auf dem Streamer nicht vor Mitte 2026 aus.