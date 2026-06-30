Reacher Staffel 4 hat einen Starttermin – und das ist längst nicht alles

Endlich! Jetzt ist bekannt, wann Alan Ritchson mit Reacher Staffel 4 zu Amazon Prime Video zurückkehrt. Und das ist nicht alles: Auch das Spin-off Neagley hat einen Starttermin.

Reacher -Fans können sich für den Spätsommer auf eine geballte Ladung ihres liebsten Amazon Prime-Universums gefasst machen: Nicht nur kehrt in wenigen Wochen die Hauptserie mit Alan Ritchson zurück, auch das Spin-off Neagley um Maria Stens

Figur hat einen Zeitpunkt für die Veröffentlichung.

Wann kommt Reacher Staffel 4 mit Alan Ritchson und Neagley mit Maria Sten?

Wie Entertainment Weekly berichtet, wird Reacher Staffel 4 ab dem 12. August 2026 bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Die ersten drei Folgen erscheinen auf einen Schlag, jede weitere Episode kommt im Wochenrhythmus. Das Finale läuft am 16. September – und leitet damit ein Spektakel ein.

Denn am 16. September werden außerdem alle acht Folgen von Neagley erscheinen. Das Spin-off über die titelgebende Kameradin Reachers hatte bisher ebenfalls noch keinen konkreten Starttermin. Eine genaue Handlung ist auch noch nicht bekannt.

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Das gilt nicht für die Story von Reacher Staffel 4, die Lee Childs Roman Morgen wirst du sterben (im Original: Gone Tomorrow) verfilmt. Dort beobachtet Reacher in der New Yorker U-Bahn den Tod einer Frau – und schlittert sofort in eine finstere Verschwörung hinein.

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Prime Video veröffentlicht bereits seit 13 Jahren eigene Serien. Doch welche der unzähligen Originals sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 besten Amazon-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.