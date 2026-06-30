Reacher Staffel 4 hat einen Starttermin – und das ist längst nicht alles

Figur hat einen Zeitpunkt für die Veröffentlichung.
Wann kommt Reacher Staffel 4 mit Alan Ritchson und Neagley mit Maria Sten?
Wie Entertainment Weekly berichtet, wird Reacher Staffel 4 ab dem 12. August 2026 bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Die ersten drei Folgen erscheinen auf einen Schlag, jede weitere Episode kommt im Wochenrhythmus. Das Finale läuft am 16. September – und leitet damit ein Spektakel ein.
Denn am 16. September werden außerdem alle acht Folgen von Neagley erscheinen. Das Spin-off über die titelgebende Kameradin Reachers hatte bisher ebenfalls noch keinen konkreten Starttermin. Eine genaue Handlung ist auch noch nicht bekannt.
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Das gilt nicht für die Story von Reacher Staffel 4, die Lee Childs Roman Morgen wirst du sterben (im Original: Gone Tomorrow) verfilmt. Dort beobachtet Reacher in der New Yorker U-Bahn den Tod einer Frau – und schlittert sofort in eine finstere Verschwörung hinein.
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