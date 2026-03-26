Reacher Staffel 4 soll sehr bald kommen und Alan Ritchson entfacht Hype: "Spannendste Staffel bisher"

Reacher-Star Alan Ritchson hat Staffel 4 der Amazon-Serie gerade den letzten Schliff verpasst. Er ist vom Resultat absolut begeistert und verspricht einen nahen Streaming-Start.

Reacher-Star Alan Ritchson meldet sich aus dem Studio und verspricht nahen Start

Alan Ritchson hatte diese Woche eine ziemlich verrückte Zeit. Eine Prügelei mit seinem Nachbarn brachte ihn in die Schlagzeilen, wie unter anderem der Guardian berichtet. Und dennoch fand er Gelegenheit, vomzu berichten, die schon bald erscheinen soll.

Wie auf Instagram zu sehen war, hielt sich Ritchson kürzlich im Studio auf, um die letzten Szenen der 4. Staffel zu vertonen. Er erklärt:

Da sind wir also – zum letzten Mal im Studio für Reacher Staffel 4. Wir sind fertig. Sie wird sehr bald [im Stream] landen. Es ist die beste Staffel bisher.

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Auch in der Beschreibung seines Posts versprach er "die spannendste Staffel bisher", das Team habe "so richtig losgelegt" und "aus allen Zylindern gefeuert". Metaphern, die vielleicht absichtlich auch eine Motorradfahrt beschreiben könnten und damit auf Ritchsons äußerst öffentliche Nachbarschaftsreibereien in den letzten Tagen abzielen sollen.

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Reacher Staffel 4 verfilmt Lee Childs Roman Way Out (Original: Gone Tomorrow), in dem Reacher den Suizid einer Frau in der New Yorker U-Bahn mit ansehen muss. Der Todesfall führt ihn auf die Spur einer politischen Verschwörung.

Wann kommt Reacher Staffel 4 zu Amazon?

Reacher Staffel 4 hat noch kein konkretes Startdatum bei Amazon Prime Video, soll aber im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Ritchsons Aussagen lassen eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte, womöglich in den Sommermonaten, vermuten.

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