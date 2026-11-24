Nach der menschlichen Dampframme Paulie in Reacher Staffel 3 bekommt es Alan Ritchsons Titelheld in der kommenden Season wieder mit einem Hünen als Gegner zu tun. Moviepilot hat Details zur Besetzung für euch.

Dieses Jahr gab es für Reacher-Fans gleich doppelt Nachschub bei Amazon Prime. Neben Staffel 4 der Hauptserie ist 2026 auch das neue Spin-off Neagley rund um Maria Stens Privatdetektivin bei dem Streamer erschienen. Die Zukunft beider Produktionen ist längst gesichert und weitere Staffeln sind bestellt.

Besonders spannend in Hinblick auf Reacher Season 5 wird der neue Bösewicht, für den ein knapp zwei Meter großer Schauspielstar als wuchtige Bedrohung für Alan Ritchsons Held besetzt wurde.

Reacher Staffel 5 lässt Kevin Durand auf Alan Ritchson los

Laut ScreenRant wurde mittlerweile offiziell bestätigt, dass Kevin Durand in der kommenden Reacher-Staffel einen Bösewicht namens Nokes spielen wird. Dabei handelt es sich um eine Figur, die nicht in den Romanen von Vorlagenautor Lee Child auftaucht und somit extra neu für die Serienadaption geschrieben wurde.

Durand ist mit seiner hünenhaften Körpergröße von 1,98 m ein idealer Konkurrent für Ritchson und erinnert schon jetzt an die Besetzung des Bodybuilders Olivier Richters als Kampfmaschine Paulie in Reacher Staffel 3. Durand ist bekannt aus Filmen wie Smokin' Aces oder Planet der Affen: New Kingdom, wo er dem Bösewicht Proximus Caesar per Motion-Capture-Verfahren seine wuchtige Statur verliehen hat. Durand hat außerdem Rollen in Serien wie Lost, The Strain und Locke & Key gespielt.

Reacher Staffel 5 wird auf Childs 20. Band der Reihe mit dem deutschen Titel Keine Kompromisse (im Original: Make Me) basieren. Darin begegnet Ritchsons Protagonist in einer Kleinstadt der Privatdetektivin Chang, die auf der Suche nach ihrem Partner ist. Als Reacher ihr helfen will, stoßen sie auf skrupellose Machenschaften, die mit einer kriminellen Organisation zu tun haben. Durands Nokes soll dieser Organisation angehören.

Wann startet Reacher Staffel 5 bei Amazon Prime?

Auch wenn die Dreharbeiten zu den neuen Folgen des Amazon Prime-Hits schon im Juli 2026 begonnen haben, gibt es noch kein offizielles Startdatum für Reacher Staffel 5. Wir rechnen irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem Release.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

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