Kommt Reacher Staffel 4 Folge 9? So lange müsst ihr auf die nächste Folge warten

Reacher Staffel 4 Folge 8 ist jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar. Aber wie sieht es mit Folge 9 und weiterem Nachschub aus? Wir erklären, wie es mit Alan Ritchsons Action-Hit weitergeht.

Viele wissen es nicht: Für Reacher-Fans gibt es bei Amazon ein komplett neues Abenteuer

Alan Ritchson ist eine Dampfwalze, die kaum Pausen braucht. Das könnten Fans zumindest angesichts der furiosen Kämpfe in Reacher Staffel 4 Episode 8 denken, die seit kurzem auf Amazon Prime Video verfügbar ist. Doch leider beschließt die neue Folge die jüngste Mission des muskulösen Hünen bereits:, Reacher kehrt erst mit Staffel 5 zurück.

Wer nicht bis Staffel 5 der Serie warten will, findet bei Amazon Prime Video aber direkt Reacher-Nachschub: Denn dort ist mit dem Finale der neuesten Staffel auch Neagley gestartet: Das Spin-off dreht sich um die titelgebende Ermittlerin und Reachers Ex-Kameradin Frances Neagley (Maria Sten).

Stens Figur arbeitet als Privatermittlerin in Chicago, als sie eine schockierende Nachricht ereilt: Ein alter Freund wurde offenbar im Drogenwahn und völlig nackt von einer Hochbahn erfasst und getötet. Während die Polizei einen Unfall vermutet, weiß es Neagley besser – und fördert schnell eine Verschwörung zutage, in die unter anderem eine mysteriöse Sekte involviert ist.

Reacher Staffel 5 könnte früher kommen als gedacht: Die Story steht längst fest

Wer mit Neagley schon durch ist oder sich nicht für den Ableger interessiert, muss eine gewisse Wartezeit in Kauf nehmen. Staffel 5 von Reacher wird aber bereits gedreht – und genau deshalb könnte die Durststrecke für die Fans diesmal auch besonders kurz ausfallen.

Wie Alan Ritchson auf YouTube erklärte, hat die Produktion Ende Juli begonnen – ungefähr drei Wochen, bevor die 4. Staffel überhaupt auf Amazon Prime Video gestartet ist. So früh waren die Dreharbeiten in der Geschichte der Serie noch nie dran. Zwischen der Premiere von Staffel 1 und dem Drehstart von Staffel 2 lag beispielsweise mehr als ein halbes Jahr, wie ein Bericht von IGN India zeigt.

Dementsprechend könnte Staffel 5 auch ungewöhnlich früh erscheinen: Mit sehr viel Glück können wir uns Mitte 2027 bereits über neue Folgen freuen, wahrscheinlicher ist eine Veröffentlichung im Herbst. Als Nächstes adaptieren die Produzenten Lee Childs 20. Reacher-Roman Keine Kompromisse (im Original: Make Me), womit sie endlich zur größten Stärke der Serie zurückkehren.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.