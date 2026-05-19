Reacher-Star Alan Ritchson führte Regie bei einem vergessenen Sci-Fi-Film – eine Sache bereut er dabei zutiefst

Dass Alan Ritchson auch sehr albern sein kann, vergisst man leicht, sieht man ihn als den hartgesottenen Jack Reacher. Seine erste Regiearbeit zeugt jedoch von einer anderen Seite.

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher ist zur Paraderolle von Alan Ritchson geworden. Mit seiner beeindruckenden Physis hinterlässt er einen bleibenden Eindruck auf dem Bildschirm und die Bedrohung für seine Gegner scheint real. Doch wie so häufig wäre es ein fataler Fehler, einen Star nur auf eine Rolle zu reduzieren.

Wie viele andere Hollywood-Stars sucht auch Ritchson nach Gelegenheiten, hinter der Kamera zu arbeiten. In Dark Web: Cicada 3301, seinem ersten Spielfilm als Regisseur, konnte er gleich auch noch das Spannende mit dem Albernen verbinden.

Mit Pappmasche-Babyköpfen und Windeln im Wald: Alan Ritchsons Dark Web: Cicada 3301 steckt voller Absurditäten

In dem Sci-Fi-Actionfilm stolpert Hacker Connor Black (Jack Kesy) über den rätselhaften Namen Cicada 3301. Er entdeckt, dass dahinter ein gefährliches Spiel einer geheimen Organisation steckt. Gemeinsam mit seinen Freunden Avi (Ron Funches) und Gwen (Conor Leslie) versucht er hinter das Geheimnis der Organisation zu kommen und das Spiel zu überleben.

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Während die Behörden, unter anderem in Form von Agent Carver (Alan Ritchson), ebenfalls mitmischen wollen, stellt sich Connor der Organisation. Dabei wird er auch noch von Männern in Windeln und mit Babyköpfen aus Pappmasche gejagt.

Die Babyköpfe im Wald waren nicht Ritchsons Idee, aber er hat sie von Anfang an unterstützt

Dieses absurde Element stammt allerdings nicht aus der Feder von Ritchson, der Co-Autor des Drehbuchs ist, sondern von Joshua Montcalm, der daran mitgeschrieben hat. Ritchson selbst sagte in einem Interview mit Collider dazu:

Joshua Montcalm, mit dem ich das [Drehbuch] geschrieben habe, nahm den Stoff – ursprünglich ein unterhaltsamer, geistreicher Thriller – und verlieh ihm eine bizarre Note. Ich glaube, die Babyköpfe im Wald waren seine Idee, und wir haben sie einfach immer weiter ausgebaut. Er hat dem Film wirklich einen Großteil seines Spaßes verliehen.

Auch wenn es nicht Ritchsons Idee war, scheint er sich sehr dafür begeistert zu haben. Wie Slashfilm letztes Jahr berichtete, wollte er gerne einen der Pappmasche-Köpfe behalten. Da der Film jedoch in Kanada gedreht wurde, Ritchson selbst aber in Florida lebt, hätte er den Kopf irgendwie über die Grenze bringen müssen. Das hielt er für schwierig.

Ich glaube, es gäbe eine Menge Fragen, wenn ich mit einem vier Fuß großen Babykopf auftauchen würde. Ich weiß nicht, wo er gelandet ist. Ich glaube, einer meiner Produktionspartner hat irgendwo einen Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe leider nichts von dem Film behalten.

Ein Pappmasche-Babykopf wäre sicherlich eine der skurrileren Requisiten, die man von einem Filmset mitnehmen könnte. Und nicht nur an der Grenze, auch bei Besuchen im eigenen Zuhause würden sich mehr als einmal die Gäste fragen, was es damit auf sich hat.

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Vielleicht hat Ritchson bei seinem nächsten Film eine günstigere Gelegenheit, eine Requisite zu behalten. Derzeit steht neben Reacher auch noch ein Western an, bei dem er sich erneut mit Montcalm zusammentut. Viel ist noch nicht über den kommenden Film bekannt, da das Projekt sich noch ganz am Anfang befindet.