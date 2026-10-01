Reacher-Star Alan Ritchson hat der Neagley-Hauptdarstellerin Maria Sten nur einen wichtigen Rat gegeben

Alan Ritchson kennt sich seit Jahren mit dem kräftezehrenden Action-Dreh am Reacher-Set aus. Hier erfahrt ihr, welchen Ratschlag er deshalb Neagley-Star Maria Sten für ihr Spin-off gab.

Dieses Jahr gab es bei Amazon Prime nicht nur eine neue Staffel des Action-Hits Reacher, sondern auch ein Spin-off aus dem Serienuniversum. In Neagley rückt die gleichnamige Kollegin in den Mittelpunkt. Der Ableger hat sich dabei selbst als neuer Erfolg entpuppt, der sich zurzeit in den Charts des Streamers an der Spitze vor der Hauptserie hält. Reacher-Star Alan Ritchson hierzu einen gut gemeinten Ratschlag mit Neagley-Hauptdarstellerin Maria Sten geteilt.

Reacher-Star Alan Ritchson riet Maria Sten, es am Set nicht zu übertreiben

Sten ist der große Star des Reacher-Spin-offs Neagley und muss ein deutlich höheres Action-Pensum absolvieren als noch in Reacher. Ritchson gab ihr schon im Rahmen der Hauptserie einen wichtigen Tipp, den sie bei Neagley gut einzusetzen wusste. Im exklusiven Digital Spy -Interview erklärte sie:

Es gab da eine Szene – das war, glaube ich, während der Dreharbeiten zur 2. Staffel von Reacher –, in der wir einen Kampf drehten. Ich bin auch sehr stur; ich will alles selbst machen, aber er meinte: 'Nein, nein, schone dich, denn du wirst das 47.000-mal machen müssen. Wenn die Kamera also auf deinen Hinterkopf gerichtet ist, solltest du vielleicht hin und wieder die Stuntfrau ranlassen' – und das ist, muss ich sagen, ein guter Rat.

In Neagley untersucht Maria Sten als Privatermittlerin Frances Neagley in Chicago den mysteriösen Tod des jungen Mannes Tommy, hinter dem sie einen Mord vermutet. Mit der Unterstützung von Detective Hudson Riley (Greyston Holt) stößt sie auf eine sektenähnliche Gemeinde auf der Echo Canyon Farm, wo sich der Verstorbene kurz vor seinem Ableben aufhielt. Das Reacher-Spin-off umfasst insgesamt acht Folgen, die alle am 16. September im Prime Video-Abo erschienen sind.

Wie geht es mit Reacher und Neagley bei Amazon Prime weiter?

Da Reacher zu den erfolgreichsten Prime-Serien überhaupt zählt, ist die Zukunft des Action-Hits längst gesichert. Neben der nächsten 5. Staffel wurde vor wenigen Tagen auch schon eine 6. Staffel von Reacher bestellt.

Ganz so klar sieht die Zukunft von Neagley noch nicht aus. Auch wenn bereits umfangreiche Vorbereitungen für Staffel 2 getroffen wurden, ist eine weitere Season des Spin-offs bis jetzt nicht offiziell in Auftrag gegeben worden.

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