Reacher-Star Alan Ritchson hat einen Lieblingsfilm: Kein Actionfilm, sondern ein vergessenes Sci-Fi-Abenteuer, das er mit seinen drei Söhnen schaut

Manche Filme werden für die Ewigkeit gedreht: So auch Alan Ritchsons Lieblingsfilm, der nach Jahrzehnten nichts von seiner Faszination verloren hat – ein Sci-Fi-Klassiker für Jung und Alt.

Wie Reacher-Hauptdarsteller Alan Ritchson kürzlich verriet, gibt es ein Science Fiction-Abenteuer aus seiner Kindheit, das ihn bis heute nicht loslässt. Selbst dreht er heute zumeist brutale Actionserien und -filme, doch dieses Juwel zeigt er auch seinen Kindern. Mit seiner Begeisterung ist er nicht allein, denn besagter Film genießt inzwischen Kult-Status.

Der Lieblingsfilm von Reacher-Star Alan Ritchson ist ein 80er Sci-Fi-Abenteuer für die ganze Familie

Wie CBR berichtet, handelt es sich dabei um Der Flug des Navigators (im Original: Flight of the Navigator), eine Mischung aus Science Fiction, Abenteuer und Drama aus dem Jahr 1986. Das Drehbuch stammt von Mark H. Baker, inszeniert wurde er von Randal Kleiser (Grease). Ritchson liebt es, den Film mit seinen drei Söhnen zu schauen.

Im Vordergrund steht der zwölfjährige David Scott Freeman (Joey Cramer), der 1978 seltsame Lichtphänomene im Wald beobachtet und in Ohnmacht fällt. Nachdem er wieder erwacht ist, muss er feststellen, dass er unwissentlich einen Zeitsprung gemacht hat. Denn inzwischen sind acht Jahre vergangen.

Von nun an versucht David zu ergründen, warum er im Jahr 1986 aufwacht und was das Auftauchen eines UFOs damit zu tun hat.

Ritchsons Lieblingsfilm genießt heute zurecht Kultstatus

Mit Der Flug des Navigators erschuf Randal Kleiser einen Film, der verhältnismäßig gut alterte. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen stammt der Film, der im Hause Disney produziert wurde, aus der sogenannten Dunklen Ära des Filmstudios. Also aus einer Zeit, in der Disney tonal und inhaltlich experimentierte.

In dem Sci-Fi-Klassiker macht sich das bemerkbar, indem sich der Film stellenweise anfühlt wie eine düstere Stephen King-Verfilmung mit Steven Spielberg-Anleihen. Hinzu kommt, dass die damals verwendeten Spezial-Effekte selbst aus heutiger Sicht überzeugen.

Möglicherweise wird Der Flug des Navigators bald eine ganz neue Generation mitreißen: Für das Jahr 2029 wurde eine Neuverfilmung des Science Fiction-Abenteuers angekündigt. In Deutschland könnt ihr das Original bei Maxdome und Freenet Video leihen und kaufen.