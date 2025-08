Reacher-Star Alan Ritchson ist in seinem neuen Film kaum wiederzuerkennen – nur die Muskelberge sind geblieben

Mit Alan Ritchsons Reacher legt man sich besser nicht an. Und wohl auch nicht mit dem von ihm gespielten Muskelmann in seinem neuen Film, zu dem es nun ein erstes Bild gibt.

Alan Ritchson ist dank des Amazon-Hits Reacher zum Serien-Star geworden. Die gewonnene Popularität nutzt der Schauspieler nun, um ebenso seine Filmkarriere stetig voranzutreiben. Zu den vielen Projekten, die Ritchson in der Pipeline hat, gehört auch der



Jetzt wurde ein erstes Bild zu dem Film veröffentlicht, auf dem er fast nicht wiederzuerkennen ist – wenn da nicht seine typisch imposante Statur wäre.

In Motor City ist Alan Ritchson als vollbärtiger Rächer zu sehen

Die markanten Muskelmassen von Ritchson sind wir natürlich aus der Reacher-Serie und seinen anderen Auftritten (u.a. in The Ministry of Ungentlemanly Warfare) gewohnt. In Motor City kommen aber jetzt wildes, langes Haar und ein rauschiger Vollbart hinzu. Noch ein paar Knaststäbe im Hintergrund und voilà: Fertig ist die Testosteron-Version von Charles Manson.

Ritchson mimt in dem Action-Thriller allerdings keinen psychopathischen Sektenführer, sondern einen Automechaniker namens John Miller. Dieser verliebt sich im Detroit der 1970er-Jahre in die Freundin eines lokalen Gangsters. Der Verbrecherboss stellt ihm daraufhin eine Falle und bringt Miller unschuldig für mehrere Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung hat der Reingelegte schließlich nur ein Ziel: blutige Rache.

Das Drehbuch von Chad St. John (London Has Fallen) landete bereits im Jahr 2009 auf der sogenannten Black List, also der Liste mit den besten, noch unverfilmten Drehbüchern Hollywoods. Seitdem wanderte das Skript durch mehrere Hände, die es umsetzen wollten (u.a. Albert Hughes und Timur Bekmambetov).

Letztendlich landete es jedoch beim Regisseur Potsy Ponciroli, der 2021 mit dem starken Neo-Western Old Henry auf sich aufmerksam machen konnte. Er inszenierte Motor City und besetzte neben Ritchson noch Stars wie Shailene Woodley (Catch the Killer), Pablo Schreiber (Criminal Squad) und Ben Foster (Hell or High Water).

Letzterer verriet schon im September 2024 gegenüber Collider die Besonderheit des Films. Demnach beinhalte Motor City lediglich "fünf Zeilen Dialog". Das lässt natürlich erahnen, dass hier speziell viel Wert auf wuchtige Action und einnehmende Bildsprache gelegt wurde. Auch die Musik dürfte eine große Rolle spielen: Hierfür war nämlich niemand Geringeres als Rock-Genie Jack White (The White Stripes) verantwortlich, der den Film auch co-produziert.

Wann startet Motor City in den Kinos?

Motor City wird seine Premiere auf dem kommenden Filmfestival von Venedig feiern, das vom 27. August bis zum 6. September 2025 stattfindet. Einen offiziellen Kinostarttermin hat der Rache-Actioner bislang aber noch nicht.