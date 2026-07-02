Reacher-Star Alan Ritchson pulverisiert für ein kleines Mädchen eine ganze Stadt: Erster Trailer zu Runner

Alan Ritchson-Fans können sich freuen: In Kürze zerlegt er im Kino halb Australien – und zwar alles für ein kleines Kind. Das zeigt zumindest der neue Trailer zu seinem Action-Kracher Runner.

Dieses Jahr kommt niemand um Alan Ritchson herum. Staffel 4 von Reacher erscheint im Spätsommer und kulminiert mit dem Start seines eigenen Spin-offs, ein Rache-Trip steht auf der Leinwand noch aus und jetzt kündigt der neue Runner-Trailer einen Kleinkrieg quer durch die Stadt Brisbane und ihr australisches Umland an.

Schaut hier den neuen Trailer zu Runner:

Runner - Trailer (English) HD

Reacher-Star Alan Ritchson muss in Runner ein kleines Mädchen vor dem Tod bewahren

Runner dreht sich um den Kurier Hank Malone (Ritchson), der eines Tages einen ungewöhnlichen Auftrag erhält: Er soll ein Organ und seinen Bewacher (Owen Wilson) durch Australien kutschieren – direkt zu dem kleinen Mädchen, das ohne die Transplantation innerhalb weniger Stunden sterben wird.

Dumm nur, dass sich geldgierige Killertrupps dem Duo in den Weg stellen, um an die wertvolle Fracht zu gelangen. Hanks mysteriöse Vergangenheit kommt ihm allerdings zugute – seine Feinde beißen der Reihe nach ins Gras.

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Runner stammt von Action-Experte Scott Waugh (The Expendables 4). Die Dreharbeiten zum Actionfilm machten vor einigen Monaten mit einem überraschenden Rauswurf von sich reden und verlangten dem Reacher-Star Ritchson alles ab.

Wann erscheint Runner im Kino?

Runner wird am 17. September 2026 in den deutschen Kinos erscheinen.

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