Reacher-Star Alan Ritchson stellt Missverständnis über Amazon-Serie richtig: "Es ist so seltsam. Ich sehe das immer wieder"

Mit Reacher hat Alan Ritchson einen Mega-Hit bei Amazon gelandet. Seit drei Staffeln behauptet sich die Action-Serie als eines der stärksten Zugpferde des Streamers. Doch es gibt auch Vorurteile.

Auf der großen Leinwand hat es Jack Reacher nicht zum Box-Office-Überflieger geschafft. Im Fernsehen fährt die von Lee Child geschaffene Figur dafür umso größere Erfolge ein. Vor vier Jahren feierte die Action-Serie Reacher ihre Premiere bei Amazon Prime. Innerhalb kürzester Zeit brach sie dort zahlreiche Streaming-Rekorde.

Aktuell warten wir auf den Start von Staffel 4. Alan Ritchson kehrt in der Titelrolle zurück und begibt sich auf seine bisher gefährlichste Mission. Der Hype könnte kaum größer sein. Doch eine Sache kann Ritchson daran gar nicht verstehen. Warum wird Reacher als Peak Dad TV bezeichnet? Im Interview geht er mit dem Vorurteil ins Gericht.

Ist Reacher die ultimative Definition von Dad TV? Alan Ritchson hat da ein Wörtchen mitzureden

Dad TV ist ein Begriff, der sich aus der popkulturellen Rezeption von Serien wie Reacher ableitet. Gemeint sind Geschichten, die vor allem Väter vor den Fernseher locken. Und da Reacher extrem erfolgreich ist, scheint die Serie in den Augen vieler zur ultimativen Definition dieses Begriffs geworden zu sein – also Peak Dad TV.

"Es ist so seltsam. Ich sehe [den Begriff] immer wieder", sagte Ritchson vor zwei Jahren in einem Interview gegenüber GQ . In den Augen des Reacher-Stars ist die Serie allerdings nicht nur für Väter gedacht. Er erklärt:

Das Witzige ist: Ich habe die Serie auch meinen Kindern gezeigt. Ich habe sie die 1. Staffel schauen lassen – außer den Moment, wo der nackte Kerl gekreuzigt an der Wand hängt. Aber ansonsten haben sie alles gesehen. Mit ein bisschen Kontext ergab alles Sinn. Sie haben [die Serie] geliebt. Für mich ist [Reacher] kein Dad TV, sondern Familien TV.

Das Reacher-Publikum ist dem Star zufolge noch viel größer:

Ich bin neulich die Straße entlang gelaufen und kleine Damen mit Rollatoren riefen: 'Reacher ... Reacher ...' Für mich ist Dad TV eine unzutreffende Bezeichnung. Aber ich bin ein Vater und auch ich liebe die Serie. Vielleicht funktioniert es ja doch.

Da habt ihr es von Alan Ritchson höchstpersönlich: Reacher ist für alle da. Niemand braucht sich dafür zu schämen, einen Blick in die gefragteste Serie bei Amazon Prime zu werfen. Es gibt einen guten Grund, warum die Geschichte über den ehemaligen Militärpolizisten regelmäßig in den Streaming-Charts vertreten ist.

Wann startet Reacher Staffel 4 bei Amazon Prime?

Die 4. Staffel von Reacher feiert am 12. August 2026 ihre Premiere bei Amazon Prime. Uns erwarten erneut acht Episoden. Verfilmt wird dieses Mal der Roman Gone Tomorrow von Lee Child aus dem Jahr 2009. Und die beste Nachricht ist: Staffel 5 hat auch schon grünes Licht erhalten. Reacher bleibt uns also noch eine ganze Weile erhalten.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.