Was? Reacher-Star Alan Ritchson hat diesen Thriller mit Kristen Stewart produziert und niemand hat es gemerkt

Wer hätte das gedacht? Im Jahr 2019 kreuzten sich die Wege von Reacher-Star Alan Ritchson und Kristen Stewart für ein gemeinsames Filmprojekt. Erfahrt hier, was es damit auf sich hat.

Auch vor seiner Zeit bei Reacher hatte Alan Ritchson (War Machine, Runner) schon ein Leben und eine Karriere. In diesem produzierte er einen längst vergessenen Thriller mit Kristen Stewart (The Chronology of Water) in der Hauptrolle, auf den Ritchson stolz zurückblickt.

Diesen auf realen Tatsachen beruhenden Thriller produzierte Ritchson mit

Wie Slashfilm bereits Oktober 2025 berichtete, gibt es eine unerwartete Verbindung zwischen Reacher-Star Alan Ritchson und Schauspielerin/Filmemacherin Kristen Stewart. Letztere hatte 2019 die Hauptrolle in dem Film Jean Seberg - Against all Enemies gespielt, der Biopic und Thriller vereint. Regie führte Benedict Andrews (Una).

Ritchsons Rolle war hier sehr bescheiden: Er stand selbst nicht vor der Kamera, sondern betätigte sich im Hintergrund als Produzent. Ein Beitrag auf Instagram von 2020 zeigt aber, wie er Seberg begeistert vor dessen Erscheinen in UK promotet.

Bei dem Film handelt es sich um einen Thriller, der sich auf reale Ereignisse im Leben der Schauspielerin Jean Seberg (Die Straße von Korinth, Außer Atem) bezieht. Seberg hatte eine Beziehung mit dem Bürgerrechtler Hakim Jamal. Aufgrund ihrer Verbindung mit der Black Power-Bewegung durch Jamal wurde Seberg vom FBI überwacht und bedroht.

Deshalb habt ihr den Film wahrscheinlich nicht auf dem Schirm

Ritchsons Begeisterung hin oder her, der Film kam damals nicht gut an – weder an den Kinokassen noch bei Kritiker:innen. Die Moviepilot-Community hat Jean Seberg – Against All Enemies wenigstens eine 6 von 10 Punkten verpasst. Auf Rotten Tomatoes kommt der Thriller aber gerade mal auf schlappe 36 Prozent.

Kristen Stewarts Performance wurde zwar hervorgehoben, allerdings kritisierten Zuschauer:innen, dass das Biopic sich zu weit von Sebergs Figur wegbewege und sich somit nicht auf seine Stärken fokussiere.

Aufgehalten hat das aber keinen der beiden Schauspieler:innen. Sowohl Ritchson als auch Stewart sind in den letzten Jahren selbst hinter die Kamera getreten, um Regie zu führen: Ritchson inszenierte 2021 Dark Web: Cicada 3301 und dreht derzeit seine 5. Staffel von Reacher, während Stewart 2025 ihr Spielfilmdebüt mit The Chronology of Water gab.