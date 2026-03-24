Reacher-Star Alan Ritchson wäre fast Thor geworden, aber er war zu überheblich: "Niemanden interessiert die Schauspielerei"

Neben Chris Hemsworth war Reacher-Darsteller Alan Ritchson damals unter den Favoriten für die Thor-Rolle. Der Star nahm den Casting-Prozess aber nicht ernst und bekam dafür die Quittung.

Als hünenhafter Ex-Söldner begeistert Alan Ritchson in Amazons Reacher-Serie. Fast wäre die Karriere des Muskelprotzes aber ganz anders verlaufen. Wie er schon 2024 verriet, war er damals in der engen Auswahl für die Thor-Rolle im Marvel Cinematic Universe (MCU). Seine eitle Art beim Casting-Prozess kostete ihm aber den Superhelden-Job.

Reacher-Star Alan Ritchson dachte, Schauspielen wäre für Marvel-Rolle nicht nötig

Im Interview mit Men's Health sprach der Schauspieler darüber, dass er das Vorsprechen für die Marvel-Rolle damals nicht ernst nahm:

Ich dachte: 'Sie werden mir die Rolle zuwerfen, wenn ich wie der Typ aussehe; niemanden interessiert wirklich die Schauspielerei.‘

Ganz so einfach war es dann doch nicht und so bekam Ritchsons Team von Marvel Studios die Rückmeldung, dass der Superhelden-Part nicht an den Star gehen würde. Stattdessen wurde Chris Hemsworth für den stählernen Donnergott besetzt.

Ritchson war von der Absage so frustriert, dass er sich Unterstützung von einem Schauspiel-Coach holte und Unterricht nahm. Heutzutage muss sich der Star nicht mehr über fehlende Rollen beschweren. Nach der Premiere der 1. Staffel Reacher war er ein gefragter Mann, wie er gegenüber Men's Health beschreibt. Damals bekam er auf einen Schlag ungefähr 50 Rollenangebote.

Mittlerweile zählt er zu den bekanntesten Action-Stars der letzten Jahre. Sein neuester Sci-Fi-Film brach auf Netflix mit einer grandiosen Premiere sogar Rekorde.

Wann kommt die 4. Staffel Reacher zu Amazon Prime?

Einer Aussage Ritchsons zufolge ist die 4. Staffel des Amazon-Hits Reacher bereits abgedreht und soll 2026 erscheinen. Ein exaktes Startdatum gibt es allerdings noch nicht.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.



Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.