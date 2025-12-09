Reacher-Star Alan Ritchson wäre idealer Venom-Nachfolger von Tom Hardy – findet auch der Co-Schöpfer der Figur

Der Co-Schöpfer von Venom bei Marvel Comics hat ganz klare Vorstellungen, wer Eddie Brock als Nächstes spielen könnte. Dabei denkt er an niemand Geringeren als Alan Ritchson.

Die Spielfilmtrilogie des Spider-Man-Schurken Venom mit Tom Hardy in der Hauptrolle ist bereits abgeschlossen. David Michelinie, der Co-Schöpfer von Venom bei Marvel Comics, hat jedoch bereits Pläne für weitere Live-Action-Adaptionen seines ikonischen Symbionten-Aliens. Michelinie hat nun auch einen genauen Wunsch geäußert, welchen Darsteller er sich für die Rolle des Eddie Brock wünschen würde.

Alan Ritchson ist die erste Wahl vom Venom-Schöpfer

In einem Gespräch mit Michelinie und dem Content-Creator TheDoctorX11 wurden mögliche Verkörperungen von Eddie Brock, dem von dem Symbionten befallenem Menschen, in der Zukunft diskutiert. TheDoctorX11 teilte jetzt auf X , dass er den Comic-Schreiber gefragt habe, wie er denn den Reacher-Darsteller Alan Ritchson in der Rolle finden würde. Michelinie entgegnete daraufhin, dass er sich das sehr gut vorstellen könne und auch bereits einen Post in der Vergangenheit abgesetzt hatte, wo er Ritchson als nächsten Eddie Brock vorschlug:

Alan Ritchson befindet sich derzeit jedoch in keinerlei Gesprächen für die Rolle des Eddie Brock, da aktuell auch kein weiterer Venom-Film in Planung ist. Ritchson erlangte allem voran durch seine Verkörperung des Jack Reacher in der neuen Reacher-Serie bei Amazon Prime Bekanntheit. Doch auch seine Auftritte in Filmen wie Fast & Furious 10 und The Ministry of Ungentlemanly Warfare gaben seiner Karriere in den letzten Jahren einen ordentlichen Schub.

Auch interessant: In 4 Wochen startet ein ganz besonderer neuer Kriegsfilm bei Amazon Prime



Wann geht es mit der Reacher-Serie weiter?

Die vierte Staffel der Serie Reacher ist bereits abgedreht, doch bislang weiß man nur, dass die neue Staffel im nächsten Jahr erscheinen wird. Es lässt sich vermuten, dass die Folgen erst ab der Hälfte oder zum Ende des Jahres hin veröffentlicht werden.